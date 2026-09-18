Paraná Pesquisas: Sergio Moro lidera corrida para o Governo do Estado com 44,7%

O senador Sergio Moro (PL) lidera as intenções de voto para o Governo do Paraná nas Eleições 2026, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira (18). A sondagem testou cenários de primeiro turno estimulado e espontâneo, além de avaliar a percepção de vitória do eleitorado e a rejeição de cada concorrente ao Palácio Iguaçu.

Cenário estimulado de 1º turno

No levantamento estimulado, no qual os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos entrevistados, Sergio Moro aparece na primeira posição com 44,7% da preferência. Na sequência figuram Requião Filho (PDT), com 23%, e Sandro Alex (PSD), com 19,7%. Com pontuações menores aparecem Luiz França (Missão), com 0,7%, além de Alexandre Salomão (Mobiliza) e Tayná Miessa (UP), emparelhados com 0,4% cada. Já Adriano Funileiro (PCO) e Samuel de Mattos (PSTU) registram 0,3% das intenções de voto cada um. Os eleitores que declararam voto em branco, nulo ou nenhum somam 5,8%, enquanto 4,8% disseram não saber ou preferiram não opinar.

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Pesquisa espontânea e percepção de vitória

Quando os nomes não são mencionados previamente aos entrevistados, na modalidade espontânea, quase metade do eleitorado ainda se mostra indecisa, com 48,3% escolhendo a opção "não sabe/não opinou". Entre as citações diretas, Moro também desponta na frente com 25,4%, seguido por Requião Filho, com 9,8%, e Sandro Alex, com 9,2%. Luiz França foi lembrado por 0,2% e Alexandre Salomão por 0,1%, enquanto outros nomes somam 0,9%. Os votos brancos, nulos e nenhum chegam a 6,1%.

A sondagem mediu ainda a percepção do eleitorado sobre quem deve vencer a disputa, independentemente da intenção de voto individual. Para 50,6% dos entrevistados, a expectativa é de vitória de Sergio Moro. Em seguida surgem Sandro Alex, citado por 17,6%, e Requião Filho, com 15,2%. Luiz França anotou 0,5%, enquanto Adriano Funileiro e Tayná Miessa marcaram 0,2% cada, e Alexandre Salomão obteve 0,1%. O grupo de eleitores que não soube ou não opinou representa 15,8%.

Rejeição dos candidatos

O instituto Paraná Pesquisas levantou também o índice de rejeição dos pré-candidatos ao governo estadual. Requião Filho lidera o quesito, com 37,8% dos eleitores afirmando que não votariam nele de forma alguma. Em seguida aparece Sergio Moro, com 26,6% de rejeição, e Sandro Alex, com 12,2%. Entre os demais nomes, Tayná Miessa soma 6,8%, Adriano Funileiro e Samuel de Mattos registram 5,9% cada, Alexandre Salomão obtém 5,7% e Luiz França marca 4,8%. Entre os entrevistados, 13,4% não souberam ou não opinaram, e 5,9% disseram que poderiam votar em qualquer um dos concorrentes.

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Metodologia e dados do registro

A pesquisa ouviu 1.280 eleitores em 57 municípios do Paraná entre os dias 15 e 17 de setembro. O levantamento conta com margem de erro de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos e grau de confiança de 95%. A sondagem está registrada na Justiça Eleitoral sob o número PR-01022/2026.