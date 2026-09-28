Paraná Pesquisas: Moro tem 46,2% no cenário estimulado; Requião Filho e Sandro Alex acirram disputa

Além de liderar com folga nos votos válidos, candidato do PL é o mais lembrado na pesquisa espontânea; levantamento ouviu 1.280 eleitores no Estado

Na reta final das eleições de 2026 para o Governo do Paraná, o candidato Sergio Moro (PL) lidera as intenções de voto e apresenta viabilidade estatística para vencer a disputa ainda no primeiro turno, segundo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira (28). Quando considerados apenas os votos válidos — formato utilizado pela Justiça Eleitoral para a totalização dos resultados —, o candidato alcança 50,1% da preferência do eleitorado. Na sequência, Requião Filho (PDT) e Sandro Alex (PSD) travam uma disputa acirrada pela segunda colocação, registrando 25,6% e 23,3% dos votos válidos, respectivamente.

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Cenário estimulado geral

No cenário estimulado tradicional, que inclui os votos nulos, brancos e eleitores indecisos, Moro lidera com 46,2%. Em segundo lugar, Requião Filho aparece com 23,6%, seguido de perto por Sandro Alex, que marca 21,5%. Os demais concorrentes não atingiram a marca de 1% das intenções de voto. Luiz França (Missão) soma 0,5%, enquanto Tayná Miessa (UP) tem 0,2%. Os candidatos Adriano Funileiro (PCO), Alexandre Salomão (Mobiliza) e Samuel de Mattos (PSTU) registram 0,1% cada. Entre os entrevistados, 3,7% não souberam ou preferiram não opinar, e 4,1% declararam que votarão em branco, nulo ou em nenhum dos nomes apresentados.

Pesquisa espontânea

A pesquisa também mediu o cenário espontâneo, no qual os nomes dos candidatos não são previamente apresentados aos eleitores. Neste recorte, o índice de indefinição ainda é expressivo: 34,3% dos entrevistados não souberam ou não opinaram. Entre os nomes lembrados espontaneamente, Sergio Moro lidera com 33,4%, seguido por Requião Filho, com 14,2%, e Sandro Alex, com 13%. Luiz França aparece com 0,2%, enquanto Alexandre Salomão e Samuel de Mattos marcam 0,1% cada. Outros nomes citados somam 0,2%, e os que pretendem votar em branco ou nulo representam 4,4% do eleitorado.

Percepção de vitória e rejeição

O levantamento consultou a percepção dos paranaenses sobre o resultado final do pleito. Questionados sobre quem ganhará a eleição, independentemente do próprio voto, 52,7% dos entrevistados apontaram Sergio Moro como o provável vencedor. Sandro Alex é a aposta de 17,7% dos eleitores, seguido por Requião Filho, com 15,1%. Uma fatia de 14,1% não soube responder a esta questão.

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O instituto também mapeou a rejeição aos candidatos. Requião Filho é o nome que enfrenta a maior resistência, afirmando 39% dos eleitores que não votariam nele de jeito nenhum. Sergio Moro aparece em segundo no índice de rejeição, com 27,3%, seguido por Sandro Alex, com 12,9%. Os demais candidatos apresentam taxas que variam de 3,9% (Samuel de Mattos) a 5,9% (Tayná Miessa). Por outro lado, 8,5% dos entrevistados garantiram que poderiam votar em qualquer um dos postulantes ao cargo, e 12,3% não opinaram.

Dados da pesquisa

O levantamento do Instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.280 eleitores entre os dias 25 e 27 de setembro em 60 municípios do estado. A margem de erro estimada é de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. O estudo está devidamente registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo PR-02701/2026.