Paraná Pesquisas: Moro lidera corrida pelo Governo do PR com 46,1%; Requião Filho tem 23,4%

O senador Sergio Moro (PL) lidera as intenções de voto na corrida pelo Governo do Paraná com 46,1% da preferência do eleitorado no cenário estimulado, segundo levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas nesta segunda-feira (17). Em segundo lugar aparece o deputado estadual Requião Filho (PDT), com 23,4%, seguido pelo deputado federal Sandro Alex (PSD), que registra 16,5%.

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No mesmo cenário estimulado, em que os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos entrevistados, o advogado Luiz França (Missão) aparece com 0,9%, seguido por Tayná Miessa (UP), com 0,6%, e Alexandre Salomão (Mobiliza), com 0,4%. Os pré-candidatos Samuel de Mattos (PSTU) e Adriano Teixeira (PCO) obtiveram 0,1% e 0%, respectivamente. Entre os eleitores consultados, 6,5% declararam voto em branco, nulo ou nenhum, enquanto 5,5% afirmaram não saber ou não opinaram.

Requião Filho lidera índice de rejeição

A pesquisa também aferiu o índice de rejeição entre os postulantes ao Palácio Iguaçu. O deputado Requião Filho é o mais rejeitado pelos eleitores, com 36,3% das citações de que "não votaria de jeito nenhum". Sergio Moro aparece em segundo lugar nesse quesito, com 23,8% de rejeição, e Sandro Alex ocupa a terceira posição, rejeitado por 11,1% dos entrevistados.

Na sequência da lista de rejeição aparecem Tayná Miessa, com 9,9%, Alexandre Salomão, com 7,5%, e Samuel de Mattos, com 7,2%. O levantamento indica ainda que Luiz França é rejeitado por 6,9% do eleitorado e Adriano Teixeira por 5,6%. Do total de consultados, 13,3% não souberam ou não opinaram, e 7,4% responderam que poderiam votar em qualquer um dos candidatos.

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Maioria continua indecisa no cenário espontâneo

Na sondagem espontânea, modelo em que os nomes dos concorrentes não são apresentados ao eleitor, a maioria do eleitorado paranaense ainda se declara indecisa. Os eleitores que não souberam ou não opinaram somam 59,5%, enquanto votos nulos, brancos ou em nenhum candidato somam 4,9%.

Entre as lembranças espontâneas, Sergio Moro volta a liderar com 19,9%, seguido por Requião Filho, citado por 7,5%, e Sandro Alex, com 5,1%. O atual governador do Estado, Ratinho Junior (PSD), foi lembrado espontaneamente por 2,2% dos eleitores, enquanto Luiz França obteve 0,3%. Outros nomes citados somaram 0,7%.

Dados metodológicos

O levantamento do Instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.520 eleitores em 65 municípios do estado entre os dias 13 e 16 de agosto. A pesquisa apresenta margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. O estudo está devidamente registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número PR-09048/2026.