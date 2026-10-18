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Paraná: mais sete municípios terão mudanças nos locais de votação no 2º turno; veja

Justiça Eleitoral realiza transferências emergenciais após chuvas intensas e falta d’água

Escrito por Da Redação
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Paraná: mais sete municípios terão mudanças nos locais de votação no 2º turno; veja
Autor Foto: Gaby Campos

A Justiça Eleitoral transferiu locais de votação em sete cidades do Paraná para a realização do 2º turno das eleições, marcado para o próximo dia 25 de outubro. As adequações foram necessárias devido a danos causados por fortes chuvas recentes, falhas no abastecimento de água e reformas em andamento nos espaços originais.

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As mudanças afetam diretamente zonas eleitorais nos municípios de Cornélio Procópio, Inácio Martins, Santo Antônio do Sudoeste, Paranacity, Honório Serpa, Santo Inácio e Manoel Ribas. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), a medida visa garantir a segurança e a acessibilidade dos votantes durante o pleito. A transferência das seções faz parte de um plano de contingência para evitar imprevistos que dificultem o andamento das votações.

O TRE-PR alerta que os eleitores devem consultar antecipadamente o novo endereço da sua seção eleitoral para evitar transtornos no dia da votação. A verificação pode ser feita de maneira rápida por meio do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na seção “Autoatendimento do Eleitor”, informando dados básicos como nome, CPF e data de nascimento.

Além do site, a consulta dos locais pode ser realizada através do aplicativo e-Título, disponível para smartphones, que fornece o endereço atualizado e a rota até a nova seção. Para quem preferir atendimento telefônico, a Justiça Eleitoral disponibiliza o Disque-Eleitor, pelo número gratuito 0800 640 8400, ou o contato via WhatsApp (41) 3330-8500.

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