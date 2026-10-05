Paraná elege 13 mulheres para as bancadas estadual e federal nas eleições de 2026

Assembleia Legislativa elegeu nove parlamentares mulheres, uma a menos que em 2022; câmara manteve quatro cadeiras

A bancada feminina eleita pelo Paraná nas Eleições 2026 não registrou crescimento e manteve uma representação praticamente idêntica à do pleito de 2022. Para a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), nove mulheres conquistaram vagas entre as 54 cadeiras disponíveis, representando a redução de um assento em relação à legislatura anterior, quando dez parlamentares foram eleitas. Já na representação paranaense na Câmara dos Deputados, o número de mulheres permaneceu estagnado em quatro congressistas, igualando o resultado da votação passada.

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Na disputa pelas vagas estaduais, a renovação ocorreu acompanhada do destaque de novas candidaturas e da reeleição de nomes tradicionais. A postulante mais votada entre as mulheres para a Assembleia foi Jessicão (PL), que obteve 131.673 votos e alcançou a segunda maior votação geral do estado.

O Partido Liberal também garantiu as eleição de Delegada Tathiana Guzella, com 65.046 votos, e de Flávia Francischini, com 63.831 votos. Pelo Progressistas, renovaram seus mandatos Maria Victoria, que somou 73.993 votos, e Mabel Canto, com 70.180 votos. A bancada estadual feminina conta ainda com Miss Preta (PT), votada por 45.566 eleitores; Yasmin Hachem (PT), com 43.343 votos; Fabiana Parro (Podemos), com 42.192 votos; e Lu Bonatto (Podemos), que somou 39.738 votos.

No cenário federal, o eleitorado paranaense reconduziu quatro mulheres a Brasília, distribuídas por três legendas partidárias. A deputada mais votada do estado entre as bancadas feminina e masculina foi Ana Júlia (PT), que somou 184.691 votos e ficou em quarto lugar no ranking geral de votação para a Câmara dos Deputados no Paraná.

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O Partido dos Trabalhadores também garantiu a reeleição de Carol Dartora, com 101.823 votos. A bancada federal feminina é completada por Rosangela Moro (PL), que recebeu 146.417 votos, e por Leandre (PSD), eleita com 90.185 votos.