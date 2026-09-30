Paraná consolida ações integradas de segurança para garantir a normalidade das eleições 2026

Operação mobilizará forças de segurança nos 399 municípios do Paraná para proteger locais de votação, transporte de urnas e atendimento de ocorrências

A Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp) consolidou nesta quarta-feira (30), em reunião no Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR), em Curitiba, o planejamento das ações integradas das forças de segurança para o primeiro turno das eleições, no próximo domingo (4). A operação, coordenada pela Sesp, envolverá as Polícia Militar do Paraná (PMPR), Polícia Civil (PCPR), Polícia Penal PPPR), Polícia Científica (PCIPR) e o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) nos 399 municípios do Estado.

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A estrutura será empregada no sábado (3) e no domingo (4) para garantir a segurança nos locais de votação e nas proximidades, além do transporte e da chegada das urnas aos pontos definidos pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). A atuação integrada também contará com Receita Estadual do Paraná, Ministério Público do Paraná (MPPR), Polícia Federal (PF), Exército Brasileiro, guardas municipais, Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito de Curitiba (Setran) e Copel com pontos focais centralizados no CICCR. Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Defesa Civil Estadual terão pontos focais remotos.

A PMPR empregará 100% do efetivo nos dois dias. No sábado, a atuação estará concentrada também na segurança do transporte das urnas até as zonas eleitorais e locais de votação. No domingo, as equipes estarão preparadas para atender ocorrências relacionadas a crimes eleitorais, incluindo situações de propaganda irregular ou ilegal, em coordenação com a Justiça Eleitoral.

A PCPR manterá todas as comarcas e delegacias abertas em tempo integral nos dias 3 e 4, com 100% do efetivo empenhado no atendimento de ocorrências de competência da Polícia Judiciária e de crimes eleitorais. A Agência de Inteligência da instituição atuará integrada aos setores de inteligência das demais forças de segurança no monitoramento, em tempo integral, de todas as regiões do Estado.

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As demais forças também integrarão a estrutura de segurança do pleito. A Polícia Penal do Paraná (PPPR), a Polícia Científica do Paraná (PCIPR) e o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) manterão equipes à disposição dentro do planejamento integrado coordenado pela Sesp.

A operação abrangerá 186 zonas eleitorais, 4.841 locais de votação e 27.333 seções eleitorais. A estrutura foi planejada para garantir a segurança de eleitores, juízes eleitorais, servidores e demais pessoas envolvidas no processo, além de permitir resposta rápida a situações que possam afetar a tranquilidade das eleições.

ESTRUTURA À IMPRENSA - Durante o domingo, jornalistas que acompanharem a votação em Curitiba poderão trabalhar em uma sala disponibilizada no prédio da Sesp, no Centro Cívico, com internet e estrutura de apoio. O atendimento à imprensa ficará sob coordenação do Conselho de Operações Integradas de Segurança Pública (Coisp), com pontos focais das cinco forças de segurança centralizados na Capital para receber, organizar e consolidar informações de todo o Estado.

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A partir das 8 horas, início da votação, serão divulgados boletins de hora em hora com atualizações sobre ocorrências de infrações e crimes eleitorais até o encerramento, às 17h. As informações terão como base os dados registrados pelas forças de segurança nos locais de votação.

Um dashboard desenvolvido pelo Centro de Análise, Pesquisa e Estatística (Cape) da Sesp também estará disponível para consulta dos jornalistas. A ferramenta permitirá acompanhar os dados de todos os locais de votação, com possibilidade de recortes por bairros e municípios, e será atualizada conforme os registros forem inseridos.

As informações coletadas pela PMPR nos locais de votação serão encaminhadas à PCPR e passarão a constar no dashboard após o registro do Boletim de Ocorrência. A ferramenta poderá processar atualizações em intervalos de cinco minutos.

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Entre os dados disponíveis estarão efetivo empregado, viaturas, aeronaves e drones utilizados na operação; ocorrências de boca de urna, compra de votos, violação do sigilo do voto, propaganda irregular e transporte ilegal de eleitores; veículos apreendidos; autos de prisão em flagrante; termos circunstanciados; apreensão de menores; valores em dinheiro e armas de fogo recolhidos; além do volume de material irregular apreendido, como impressos e propaganda.

Também serão registrados crimes comuns e ocorrências de violência política. Cada tela do dashboard terá um quadro explicativo para facilitar a compreensão dos dados pelos profissionais de imprensa.