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PRECAUÇÃO

ONS fará operação preventiva para garantir energia durante as eleições

A operação será repetida no segundo turno, marcado para 25 de outubro. O início será no dia 24, e o término, no dia 26

Escrito por Da Redação
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ONS fará operação preventiva para garantir energia durante as eleições
Autor Urna eletrônica é preparada para votação - Foto: © PAULO PINTO/AGÊNCIA BRASIL

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) adotará um monitoramento preventivo especial, da 0h deste sábado (3) até as 7h de segunda-feira (5), para garantir que não haja interrupções no fornecimento de energia elétrica durante o Primeiro Turno das Eleições 2026, marcado para o próximo domingo (4).

-LEIA MAIS: Nova frente fria traz tempestades ao Paraná no fim de semana de eleições

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A operação será repetida no segundo turno, marcado para 25 de outubro. O início será no dia 24, e o término, no dia 26.

Entre as medidas, estão a solicitação para que as distribuidoras de energia deixem equipes de operação e manutenção de sobreaviso para casos de emergência.

O ONS também pede que sejam evitadas manutenções programadas que envolvam corte de carga ou risco de corte de carga e recomenda a operação do sistema elétrico com fluxos mais reduzidos, de forma a aumentar a segurança.

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O diretor-geral do ONS, Marcio Rea, disse que as medidas buscam dar segurança adicional à rede em um momento de grande relevância para o país.

"Essa atuação preventiva busca preservar a confiabilidade do Sistema Interligado Nacional e garantir que o fornecimento de energia ocorra com estabilidade e segurança durante todo o processo de votação."

O plano operacional envolve ainda a troca de informações do ONS sobre o desempenho do sistema e eventuais ocorrências com geradores, transmissores e distribuidores de energia, além do Ministério de Minas e Energia, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs).

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Na segunda-feira (5), o ONS deve emitir um relatório com o resumo das informações técnicas sobre o desempenho da rede de operação do sistema elétrico, destacando os fatos relevantes que ocorreram durante a operação.

A iniciativa atende à Resolução nº 001/2005 do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), que define que o ONS deverá propor medidas extras de segurança a fim de garantir o suprimento de energia elétrica em eventos de grande relevância.

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