Odenilson Vicente defende mudanças na saúde e criação de novos consórcios de saúde no Vale do Ivaí

Candidato a deputado estadual, agente comunitário de saúde há mais de 20 anos, afirma que pretende levar experiência das UBSs para a Assembleia







Candidato a deputado estadual pelo partido Missão, Odenilson Vicente esteve nos estúdios do TNOnline para apresentar propostas e falar sobre a primeira candidatura a um cargo eletivo. Agente comunitário de saúde em Apucarana, ele afirma que decidiu entrar na disputa com a proposta de renovar a política paranaense e colocar a saúde como principal bandeira.

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“Eu decidi dar o meu nome para a renovação. Vamos renovar o quadro político do Paraná. São os mesmos grupos, os mesmos políticos, sempre. A cada eleição prometem que vão mudar a saúde, a educação, a infraestrutura, mas passam os dias e as coisas continuam do mesmo jeito”, afirmou.

Experiência na saúde

Com mais de duas décadas de atuação como agente comunitário de saúde, Odenilson diz que a experiência permite conhecer de perto as dificuldades enfrentadas pelos moradores.

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“Como agente comunitário, eu posso entrar dentro da casa das pessoas, ver a realidade, o sofrimento, as dores e as dificuldades que elas passam para ter acesso à saúde. Como deputado, posso tentar encurtar essas distâncias”, declarou.

Entre os problemas apontados pelo candidato estão os deslocamentos de pacientes para consultas e exames em outras cidades. Ele citou casos de moradores de Apucarana encaminhados para atendimento a centenas de quilômetros de distância e defendeu a descentralização dos serviços.

Odenilson também citou o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale Do Ivaí e Região (Cisvir), que atende municípios da região, e afirmou que pretende trabalhar para aproximar os serviços dos moradores do Vale do Ivaí.

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“Hoje tem pessoas que vêm de até 150 quilômetros para fazer um tratamento dentário. Coisas que poderiam estar fazendo próximo das suas casas”, disse. “Eu levaria o Cisvir até mais próximo das pessoas no Vale do Ivaí.”

O candidato também defendeu mais investimentos em estruturas de saúde e afirmou que pretende fiscalizar a aplicação dos recursos públicos.

“Não é falta de dinheiro na saúde. A saúde tem muito dinheiro, mas, às vezes, é muito mal administrado. Nós vamos fiscalizar a aplicação das verbas e criar emendas parlamentares para disponibilizar mais recursos aos municípios”, afirmou.

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Independência em relação ao governo

Odenilson disse que pretende manter diálogo com o governo estadual caso seja eleito, mas afirmou que não pretende atuar automaticamente de acordo com os interesses do Executivo.

“Eu vou ser um deputado para ajudar as pessoas, o povo. Não vou ser o deputado do governador. Eu não vou falar amém para tudo que o governador queira. Eu também vou discordar”, declarou.

Segundo ele, a posição de independência seria necessária para fiscalizar e cobrar ações do poder público. “Se o deputado ou político não discordar das coisas, elas continuam no Brasil e no Paraná do mesmo jeito que estão”, afirmou.

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Educação e qualificação

Na educação, Odenilson defendeu mudanças na contratação de professores e valorização dos profissionais da área. “Eu sou contra a contratação provisória de professores. Precisamos melhorar a qualidade do ensino”, disse.

O candidato também declarou apoio às escolas cívico-militares, mas ressaltou que a proposta, em sua visão, precisa estar acompanhada de investimentos em estrutura e valorização dos professores.

“Sou a favor da escola cívico-militar, mas que seja investido na qualidade das escolas, na estrutura e em professores muito bem remunerados e qualificados”, afirmou.

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Outra proposta apresentada é ampliar a oferta de cursos profissionalizantes para que os estudantes possam concluir o ensino médio com uma formação voltada ao mercado de trabalho.

Vale do Ivaí

Para os municípios menores, Odenilson defende a criação de pequenos consórcios para contratação de profissionais especializados, como engenheiros, arquitetos e especialistas em tecnologia.

Segundo ele, a estrutura poderia auxiliar as prefeituras na elaboração de projetos para buscar recursos públicos. “Às vezes, os municípios pequenos não conseguem contratar engenheiros, arquitetos e pessoas especializadas em tecnologia. Esses consórcios poderiam contratar esses profissionais para auxiliar os municípios a fazer bons projetos e buscar recursos”, explicou.

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O candidato também citou problemas nas estradas do Vale do Ivaí e defendeu investimentos em infraestrutura para acompanhar a produção agrícola da região.

“Precisamos olhar com mais atenção para esses municípios. O Vale do Ivaí tem uma produção muito grande, movimenta o Paraná no agro, mas ainda temos estradas sem acostamento e com problemas”, afirmou.

No encerramento, Odenilson relacionou a candidatura à experiência vivida no atendimento à população.

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“É pela senhora que vai de madrugada para as filas dos postos de saúde e não encontra consulta. É por quem não acredita mais na política e nos políticos que eu me apresento como candidato”, declarou.





Foto: Adry Freitas / TNOnline Foto: Adry Freitas / TNOnline







