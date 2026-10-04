Odarlone vota em Apucarana e mostra otimismo com a eleição

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O vereador de Apucarana e candidato a deputado estadual, Odarlone Orente (PT), votou por volta do meio-dia deste domingo (4) de eleições no Colégio Glorinha, avaliando de forma positiva a sua campanha eleitoral e traçando projeções para o desempenho do seu partido.

Em entrevista concedida no local, o político destacou a receptividade da população e enfatizou a importância do voto consciente. Com foco na política local, Odarlone defendeu a manutenção da representatividade da região norte do estado em conjunto com o candidato a deputado federal Arilson. "Eu fui bastante acolhido por todos os lugares que a gente caminhou", destacou o candidato. Segundo ele, o objetivo principal é que o município siga com voz ativa nas instâncias estadual e federal. "





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Odarlone após votação em Apucarana - Foto: TNOnline Odarlone após votação em Apucarana - Foto: TNOnline





Temos uma expectativa positiva para que Apucarana, o Vale do Ivaí e a região norte do Paraná mantenham na Assembleia Legislativa uma representação de fato e levem para o Congresso Nacional uma representação efetiva para a nossa cidade e região", declarou. Sobre o cenário político estadual e nacional, Odarlone demonstrou forte otimismo nos levantamentos recentes de intenção de voto, avaliando que a disputa presidencial deve ser resolvida com celeridade.

"Acho que o presidente Lula tem chance de ser eleito já no primeiro turno", avaliou. O candidato também comentou as eleições majoritárias no Paraná, estimando vitórias para o seu grupo político e criticando abertamente a candidatura de Sergio Moro, que segundo ele "não conhece o estado do Paraná". "Então, Requião Filho irá para o segundo turno, a Gleisi será eleita senadora e o presidente Lula será reeleito no primeiro turno", projetou Odarlone, concluindo que espera que as urnas mandem um recado de que os eleitores desejam "a política para o povo, para as pessoas".

