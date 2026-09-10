Odarlone defende estadualização do Hospital de Apucarana e expansão da habitação popular







O vereador Odarlone Orente (PT), parlamentar mais votado de Apucarana na última eleição municipal, lançou a sua candidatura à Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) para o pleito de outubro de 2026. Em entrevista concedida ao Grupo Tribuna, o médico de família e comunidade apresentou suas propostas para o Vale do Ivaí, destacando a transferência da gestão do Hospital Municipal para o Governo do Estado, a expansão de programas habitacionais e ações voltadas à saúde animal e à infraestrutura regional.

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Com trajetória vinculada à medicina comunitária, Odarlone aponta a centralização dos serviços de saúde como o principal entrave do Norte do Paraná. O candidato criticou o deslocamento frequente de pacientes locais para municípios como Londrina, Curitiba e Jacarezinho para a realização de procedimentos eletivos de média e baixa complexidade.

Para sanar a demanda, o parlamentar propõe que a descentralização dos serviços de saúde. "Não é exatamente o deputado estadual que executa a política, mas nós vamos fazer o diálogo com o próximo governador, oxalá que seja o Requião Filho eleito, para que nós falemos da descentralização", afirma. Especificamente em Apucarana, ele defende que o Poder Executivo estadual assuma o custeio e a gestão operacional do prédio do Hospital Municipal, que atualmente abriga o Pronto Atendimento Municipal e Centro Dermatológico. “Nós temos uma estrutura pública posta, pronta, que precisa ser utilizada. Vamos sugerir que estadualize o custeio do hospital, respeitando os tetos do SUS, [...) e coloque para funcionar e atender a população", afirmou Odarlone.

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Segundo ele, a medida repetiria o modelo adotado nos hospitais das Zonas Norte e Sul de Londrina. Orente ressaltou ainda que a unidade apucaranense opera abaixo da capacidade por falta de orçamento municipal, embora já abrigue alguns serviços de saúde.

O candidato também defende o uso de emendas parlamentares para zerar filas de exames e cirurgias eletivas, além de propor convênios com clínicas privadas para o atendimento veterinário via recursos de vigilância. “Quando a gente fala da saúde animal, estamos falando também da saúde humana e do controle de zoonoses”, pontuou.

No âmbito econômico, Odarlone enfatizou a necessidade de apoiar a produção de confecções e a agricultura do Vale do Ivaí, região que engloba cerca de 500 mil habitantes. O postulante defendeu a revisão das alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e cobrou investimentos em obras de infraestrutura viária e na transposição da linha férrea que corta Apucarana. "Esse é o nosso debate: que o Vale do Ivaí seja de fato representado também na Assembleia Legislativa no debate da infraestrutura", diz

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Na área social, o médico destacou sua experiência como coordenador estadual da Central de Movimentos Populares (CMP) para priorizar a construção de moradias por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, em parceria com a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) e prefeituras. “A primeira casa que minha mãe e meu pai puderam me dar para a gente viver foi de um conjunto habitacional de um programa da Cohab lá atrás. Então, eu entendo as pessoas que precisam da sua moradia. A abertura da primeira porta da nossa casa é a abertura para outros direitos”, defendeu.

Descentralização dos serviços de saúde e a ampliação dos programas de habitação popular são as principais bandeiras do vereador - Foto: Adriany Freitas Descentralização dos serviços de saúde e a ampliação dos programas de habitação popular são as principais bandeiras do vereador - Foto: Adriany Freitas



