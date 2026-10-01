Nova pesquisa aponta Moro e Sandro Alex no 2º turno no Paraná

Levantamento da Alfa Pesquisa aponta candidato do PSD com 28% contra 37% do candidato do PL

Pesquisa divulgada nesta quinta-feira (1º) pelo instituto Alfa Pesquisa aponta que os candidatos ao governo do Paraná, Sérgio Moro (PL) e Sandro Alex (PSD), vão disputar o 2º turno das Eleições 2026. Conforme o levantamento, o candidato do governador Ratinho Junior tem 28% das intenções de voto na pesquisa contratada pela TMC e divulgada, enquanto o ex-juiz recuou para 37%.

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Com isso, a distância entre os dois caiu para nove pontos percentuais. Requião Filho (PDT) aparece em terceiro, com 24%.

O resultado confirma a aproximação entre Sandro e Moro ao longo das últimas semanas e coloca os dois como os principais nomes na disputa por uma vaga no 2º turno.

Na pesquisa divulgada pela Alfa em 24 de agosto, Moro tinha 38% e Sandro Alex, 26%, uma diferença de 12 pontos percentuais. Agora, na pesquisa mais recente, Sandro chegou aos 28%, enquanto Moro recuou para 37%, reduzindo a distância para apenas nove pontos.

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No cenário estimulado completo do levantamento mais recente, Tayná Miessa (UP) aparece com 2% e Adriano Funileiro (PCO) com 1%. Outros 4% dos entrevistados optaram por branco ou nulo, enquanto 4% não souberam ou não responderam.

Segundo turno

O levantamento também coloca Sandro Alex e Moro em um cenário de segundo turno, com uma diferença ainda menor entre os dois. Moro aparece com 46% e Sandro Alex com 43%, o que coloca os dois em situação de empate técnico. Neste cenário, outros 7% dizem que votariam em branco ou nulo e 4% não souberam ou não responderam.

Nos outros confrontos testados de 2º turno, Sandro Alex venceria Requião Filho por 45% contra 34%. Já em um cenário entre Moro e Requião Filho, o senador do PL ganharia por 50% contra 37% do deputado estadual do PDT.

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Maioria quer continuidade

A pesquisa também mostra um ambiente de forte aprovação à atual gestão estadual, cenário que dá peso ao apoio do governador Ratinho Junior (PSD) à candidatura de Sandro Alex, a quem ele indicou como sucessor. Entre os entrevistados, 76% aprovam a forma de administrar do governador, enquanto 18% desaprovam e 6% não souberam ou não responderam.

Quando questionados sobre o futuro do Paraná, 77% dizem preferir que o Estado “continue com o atual modelo de gestão do governador Ratinho Junior”. Apenas 19% preferem que o Estado mude completamente e 4% não souberam ou não responderam.

Metodologias

A pesquisa Alfa Inteligência divulgada em 10 de agosto ouviu 1.200 eleitores entre 5 e 9 de agosto, com margem de erro de 2,8 p.p. e 95% de confiança. Contratada pela TMC, foi registrada no TSE sob o nº PR-01857/2026.

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A pesquisa divulgada em 24 de agosto ouviu 1.200 eleitores entre 18 e 22 de agosto, com margem de erro de 2,8 p.p. e 95% de confiança. Contratada pela TMC São Paulo, foi registrada no TSE sob o nº PR-05032/2026.

A pesquisa divulgada em 15 de setembro ouviu 1.200 eleitores entre 4 e 9 de setembro, com margem de erro de 2,8 p.p. e 95% de confiança. Contratada pela TMC, foi registrada no TSE sob o nº PR-03042/2026. O levantamento teve sua divulgação posteriormente suspensa pela Justiça Eleitoral.

A pesquisa divulgada em 17 de setembro ouviu 1.200 eleitores entre 11 e 16 de setembro, com margem de erro de 2,8 p.p. e 95% de confiança. Contratada pela TMC São Paulo, foi registrada no TSE sob o nº PR-03640/2026.

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A pesquisa mais recente ouviu 1.200 eleitores entre 25 e 30 de setembro, em entrevistas presenciais, com margem de erro de 2,8 p.p. e 95% de confiança. Contratada pela TMC São Paulo, foi registrada no TSE sob o nº PR-05408/2026.



