Moro vota em Curitiba, aposta em vitória de Flávio e presta solidariedade a vítimas das chuvas

Governador eleito manifestou apoio aos mais de 7 mil afetados pelos temporais no estado

O governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), votou na manhã deste domingo (25) no Clube Duque de Caxias, em Curitiba, onde demonstrou confiança na vitória de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno e prestou solidariedade às vítimas das fortes chuvas que atingem o estado.

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Antes de avaliar o cenário político, Moro abordou o impacto dos temporais que, segundo balanço da Defesa Civil divulgado no sábado (24), afetaram cerca de 7,4 mil pessoas em 18 municípios paranaenses.

“Primeiro, eu quero aqui prestar minha solidariedade a todos os paranaenses atingidos por essas fortes chuvas dos últimos dias. Estamos recebendo informações da Defesa Civil quanto a isso, mas a gente sabe que o paranaense é um pouco forte e não vai deixar de exercer o seu direito à cidadania por conta das chuvas”, declarou.



O político elogiou a resiliência da população, afirmando que as adversidades climáticas não impedirão os cidadãos de exercerem o direito ao voto. Ele também prometeu fortalecer a estrutura da Defesa Civil durante a sua gestão e fez questão de enaltecer o trabalho do Corpo de Bombeiros, das equipes de resgate e dos prefeitos nas áreas atingidas.

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Ao comentar o pleito, Moro projetou uma vantagem de mais de três pontos percentuais para Flávio Bolsonaro. Apesar do otimismo pautado no crescimento do candidato apontado pelas últimas pesquisas eleitorais, o governador eleito pregou cautela e destacou que os números devem ser encarados com humildade.

Ele ressaltou que a definição da disputa depende exclusivamente da apuração oficial e aproveitou para fazer um apelo de engajamento, lembrando aos eleitores que a vitória só se consolida com o comparecimento às urnas.