Moro será anfitrião de congresso da Fiesp sobre segurança pública

Evento contará com a presença, pela primeira vez no Brasil, do ministro de El Salvador Gustavo Villatoro

O senador Sergio Moro, presidente do Conselho Superior de Segurança (Coseg) da Fiesp, será o anfitrião do Congresso Fiesp de Segurança Pública, na próxima segunda-feira (31), em São Paulo. O evento reunirá autoridades e especialistas para discutir o combate ao crime organizado e contará com a presença, pela primeira vez no Brasil, de Gustavo Villatoro, ministro da Justiça e Segurança Pública de El Salvador, país que ganhou destaque internacional pela política de enfrentamento às organizações criminosas.

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Durante o evento, ainda serão apresentados os principais resultados do Programa Integrado de Pesquisas Fiesp sobre segurança pública.

Participantes confirmados

* Gustavo Villatoro, ministro da Justiça e Segurança Pública de El Salvador

* Giovanni Tartaglia Polcini, assessor do MRE da Itália e diretor adjunto do Programa El Paccto 2.0

* Sergio Moro, Senador da República, Ministro da Justiça e Segurança Pública entre 2019 e 2020 e Presidente do Conselho Superior de Segurança (COSEG) da Fiesp

* Guilherme Derrite, Deputado Federal, Secretário de Segurança Pública de SP entre 2023 e 2025 e 1ºVice Presidente do COSEG da Fiesp

* Lincoln Gakiya, promotor de Justiça e membro do COSEG da Fiesp

* Rodrigo Pimentel, escritor e membro do COSEG da Fiesp

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