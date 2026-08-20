Moro será anfitrião de congresso da Fiesp sobre segurança pública
Evento contará com a presença, pela primeira vez no Brasil, do ministro de El Salvador Gustavo Villatoro
O senador Sergio Moro, presidente do Conselho Superior de Segurança (Coseg) da Fiesp, será o anfitrião do Congresso Fiesp de Segurança Pública, na próxima segunda-feira (31), em São Paulo. O evento reunirá autoridades e especialistas para discutir o combate ao crime organizado e contará com a presença, pela primeira vez no Brasil, de Gustavo Villatoro, ministro da Justiça e Segurança Pública de El Salvador, país que ganhou destaque internacional pela política de enfrentamento às organizações criminosas.
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Durante o evento, ainda serão apresentados os principais resultados do Programa Integrado de Pesquisas Fiesp sobre segurança pública.
Participantes confirmados
- * Gustavo Villatoro, ministro da Justiça e Segurança Pública de El Salvador
- * Giovanni Tartaglia Polcini, assessor do MRE da Itália e diretor adjunto do Programa El Paccto 2.0
- * Sergio Moro, Senador da República, Ministro da Justiça e Segurança Pública entre 2019 e 2020 e Presidente do Conselho Superior de Segurança (COSEG) da Fiesp
- * Guilherme Derrite, Deputado Federal, Secretário de Segurança Pública de SP entre 2023 e 2025 e 1ºVice Presidente do COSEG da Fiesp
- * Lincoln Gakiya, promotor de Justiça e membro do COSEG da Fiesp
- * Rodrigo Pimentel, escritor e membro do COSEG da Fiesp
Temas em destaque
- * A experiência de El Salvador no combate ao crime organizado
- * A experiência italiana no combate ao crime organizado e a cooperação internacional com o Brasil
- * Crime organizado, territorialidade e economia formal: desafios à governança
- * Controle do sistema prisional e limites institucionais
- * Ecossistemas de inovação e tecnologias estratégicas para a segurança pública