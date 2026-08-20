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EVENTO EM SP

Moro será anfitrião de congresso da Fiesp sobre segurança pública

Evento contará com a presença, pela primeira vez no Brasil, do ministro de El Salvador Gustavo Villatoro

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Moro será anfitrião de congresso da Fiesp sobre segurança pública
Autor Cartaz do evento na Fiesp - Foto: Divulgação

O senador Sergio Moro, presidente do Conselho Superior de Segurança (Coseg) da Fiesp, será o anfitrião do Congresso Fiesp de Segurança Pública, na próxima segunda-feira (31), em São Paulo. O evento reunirá autoridades e especialistas para discutir o combate ao crime organizado e contará com a presença, pela primeira vez no Brasil, de Gustavo Villatoro, ministro da Justiça e Segurança Pública de El Salvador, país que ganhou destaque internacional pela política de enfrentamento às organizações criminosas.

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Durante o evento, ainda serão apresentados os principais resultados do Programa Integrado de Pesquisas Fiesp sobre segurança pública.

Participantes confirmados

  • * Gustavo Villatoro, ministro da Justiça e Segurança Pública de El Salvador
  • * Giovanni Tartaglia Polcini, assessor do MRE da Itália e diretor adjunto do Programa El Paccto 2.0
  • * Sergio Moro, Senador da República, Ministro da Justiça e Segurança Pública entre 2019 e 2020 e Presidente do Conselho Superior de Segurança (COSEG) da Fiesp
  • * Guilherme Derrite, Deputado Federal, Secretário de Segurança Pública de SP entre 2023 e 2025 e 1ºVice Presidente do COSEG da Fiesp
  • * Lincoln Gakiya, promotor de Justiça e membro do COSEG da Fiesp
  • * Rodrigo Pimentel, escritor e membro do COSEG da Fiesp

Temas em destaque

  • * A experiência de El Salvador no combate ao crime organizado
  • * A experiência italiana no combate ao crime organizado e a cooperação internacional com o Brasil
  • * Crime organizado, territorialidade e economia formal: desafios à governança
  • * Controle do sistema prisional e limites institucionais
  • * Ecossistemas de inovação e tecnologias estratégicas para a segurança pública
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Congresso FIESP Gustavo Villatoro segurança pública Sergio Moro
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