Moro reúne 230 prefeitos e quase 3 mil pessoas em evento pró-Flávio em Curitiba

O governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), quase 3 mil pessoas, incluindo cerca de 230 prefeitos, deputados federais e estaduais, vice-prefeitos, vereadores e lideranças políticas de oito partidos, nesta terça-feira (13), no restaurante Madalosso, em Curitiba. O encontro mobilizou lideranças paranaenses em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República. Durante o evento, Moro destacou a presença de prefeitos que não o apoiaram no primeiro turno e afirmou que pretende trabalhar em parceria com todos os municípios, independentemente das posições políticas adotadas durante a campanha.

“Estão aqui hoje prefeitos, muitos que não nos apoiaram no primeiro turno, mas isso faz parte da liberdade política, isso faz parte da democracia. Nós convidamos a todos e vamos trabalhar juntos, em parceria. Não vai faltar dinheiro para bons projetos para o cidadão paranaense. Aquilo que eu falei na campanha é aquilo que pretendo cumprir”, declarou Moro.

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Em mensagem transmitida durante o encontro, Flávio Bolsonaro destacou a importância da articulação entre o governo federal, o governo estadual e a bancada paranaense no Senado e afirmou que, caso seja eleito presidente, pretende trabalhar em conjunto com Moro e os três senadores do Paraná para ampliar investimentos e viabilizar obras nos municípios.

“Pela primeira vez, o Paraná vai ter um presidente da República, um governador e três senadores totalmente alinhados para trabalhar com as necessidades do estado”, afirmou Flávio. Ele também defendeu ações para recuperar a renda dos trabalhadores, fortalecer a segurança pública e devolver tranquilidade às famílias brasileiras.

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A articulação em apoio a Flávio Bolsonaro reúne PL, Novo e Podemos, além de lideranças do Republicanos, PSD, MDB e da federação União Progressistas, formada por União Brasil e Progressistas. Entre os prefeitos presentes estava o de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD) e de cidades como Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, Cascavel, entre outras. O governador Ratinho Junior não participou do evento.

Ao lado dos senadores eleitos Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo), Moro defendeu a união da direita e da centro-direita paranaense em torno da candidatura presidencial e afirmou que o estado inicia um novo ciclo político.

“Vamos trabalhar juntos para um Paraná diferente, porque o Paraná não tem dono. Ninguém é dono do Paraná. Nós vamos iniciar um novo capítulo, um novo ciclo de movimento. Eu falo muitas vezes que o Paraná é como um livro, escrito por diversas mãos. Cada um escreve um capítulo”, afirmou.

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ATOS NO SUL

Moro também anunciou uma agenda de mobilização em apoio a Flávio Bolsonaro até sábado (17). Nesta quarta-feira (14), está previsto um ato em Porto Alegre organizado pelo governador eleito Luciano Zucco (PL). No sábado pela manhã, haverá uma atividade em Florianópolis, organizada pelo governador catarinense Jorginho Mello (PL).

Em Curitiba, a programação de sábado prevê uma carreata à tarde, com a participação dos três governadores eleitos no Sul, lideranças políticas e senadores. A concentração será nas proximidades da Superintendência da Polícia Federal, no bairro Santa Cândida. O percurso passará pela região da Justiça Federal, no Ahú, e terminará com um comício na Boca Maldita, no centro da capital.

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“Faremos esse grande ato ‘Fora Lula’ e em apoio a Flávio Bolsonaro. Quero convidar os paranaenses a participar da nossa carreata e desse grande ato cívico na Boca Maldita. Todos são convidados, sejam filiados ao PL, a outros partidos ou não filiados. A causa da liberdade é uma causa de todos nós”, declarou Moro.