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Moro recebe Plano da Faep com mais de 360 propostas para o agro paranaense

Documento reúne demandas de produtores rurais de várias regiões do Estado e será analisado na elaboração do plano de governo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Moro recebe Plano da Faep com mais de 360 propostas para o agro paranaense
Autor Moro afirmou que o material será analisado pela equipe responsável pela elaboração de seu plano de governo - Foto: Divulgação

O candidato ao Governo do Paraná, Sergio Moro (PL), recebeu nesta quarta-feira (12), em Curitiba, o Plano Diretor para o Agronegócio do Paraná 2027/30, elaborado pelo Sistema FAEP/SENAR-PR. O documento reúne mais de 360 propostas construídas a partir das demandas de produtores rurais de diferentes regiões do Estado.

-LEIA MAIS: Sandro Alex apresenta Plano de Governo com foco no desenvolvimento econômico

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Moro afirmou que o material será analisado pela equipe responsável pela elaboração de seu plano de governo.

“Vamos fazer uma leitura cuidadosa. Já tivemos a oportunidade de ouvir o agro na construção do nosso plano, mas agora temos um documento específico. Vamos fazer os comparativos e nada impede as adaptações que se mostrarem necessárias”, afirmou.

Documento reúne demandas dos produtores

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Segundo o presidente do Sistema FAEP/SENAR-PR, Ágide Eduardo Meneguette, as propostas são resultado de um trabalho realizado durante três meses nas 11 regionais da entidade no Paraná, com a participação de produtores rurais e representantes dos sindicatos patronais rurais.

O plano aborda temas como sanidade agropecuária, infraestrutura, Porto de Paranaguá e questões ambientais. Meneguette ressaltou que a iniciativa tem caráter institucional e independe de questões partidárias.

“Independentemente do partido político ou não, nós vemos que o Executivo que ocupar essa cadeira tem que olhar com atenção para um setor que segura a economia do nosso Estado há muitos anos”, afirmou.

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Para Moro, a solução dos gargalos estruturais é fundamental para aumentar a competitividade do Paraná.

“Queremos ser o Estado mais competitivo do país. Hoje nosso setor privado e nossa economia se destacam, mas existem esses problemas estruturais que vão afetando a competitividade da nossa economia”, afirmou.

Moro também defendeu a manutenção do diálogo com a FAEP e o setor produtivo na formulação de políticas públicas.

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“Queremos contar com a FAEP e com o agro paranaense sempre para construir políticas públicas para que a gente possa fazer nossa economia voar mais do que voa atualmente”, concluiu.

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Agro desenvolvimento ECONOMIA Faep Política Sergio Moro
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