Moro propõe sistema de câmeras com inteligência artificial para reforçar segurança no PR

Em agenda em Curitiba, candidato visitou o Mercado Municipal e participou de sabatina

O candidato ao Governo do Paraná, Sergio Moro (PL), defendeu nesta terça-feira (1º), em Curitiba, a implantação de um sistema integrado de videomonitoramento com inteligência artificial para reforçar a segurança no estado. Inspirada no modelo Smart Sampa, de São Paulo, a proposta prevê integrar câmeras públicas e privadas e utilizar tecnologias como reconhecimento facial para auxiliar na identificação de procurados pela Justiça.

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Moro detalhou a proposta durante visita ao Mercado Municipal de Curitiba, onde conversou com comerciantes e pessoas que faziam compras no local. Entre as principais reclamações ouvidas pelo candidato estavam a insegurança e os problemas enfrentados no entorno do mercado, incluindo a presença de pessoas em situação de rua.

“Queremos ter um sistema sofisticado de vigilância ligado à inteligência artificial, inclusive para identificar foragidos da Justiça através do reconhecimento facial e levar mais segurança para o cidadão”, afirmou.

Segundo Moro, a Praça Osório deverá estar entre os primeiros locais contemplados pelo projeto, que também pretende alcançar a região do Mercado Municipal e bairros da periferia de Curitiba. A implantação deverá ser gradualmente ampliada para outras regiões do Paraná.

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“A gente pensa muitas vezes no assassinato, no crime violento, mas também existem aqueles pequenos delitos, como o furto de celular, que infernizam a vida das pessoas. Todo paranaense tem direito a viver em um estado mais seguro”, disse.

Antes da visita ao Mercado Municipal, Moro participou de sabatina na Rádio Banda B e apresentou propostas para diferentes áreas do governo. Na saúde, defendeu que o Estado complemente os valores pagos pela tabela SUS para ampliar o financiamento dos hospitais e reduzir as filas de consultas, exames e cirurgias.



O candidato afirmou que sua equipe conheceu a experiência adotada em São Paulo e pretende utilizar o modelo como referência no Paraná.

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“Em São Paulo, o número de cirurgias eletivas dobrou em um ano. Faremos o mesmo aqui”, afirmou.

Moro também defendeu um financiamento mais previsível para os hospitais filantrópicos, reduzindo a dependência de emendas parlamentares para cobrir déficits de custeio. Segundo ele, os recursos adicionais deverão considerar as necessidades de cada região e critérios de desempenho dos prestadores de serviço.

Questionado sobre pessoas em situação de rua e áreas afetadas pelo consumo e comércio de drogas, Moro afirmou que o problema exige atuação conjunta do Estado e dos municípios, envolvendo saúde, assistência social e segurança pública.

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“Nosso plano de governo prevê parcerias com os municípios para enfrentar a ocupação irregular dos espaços públicos e erradicar as cracolândias, retomando a tranquilidade e a segurança para a sociedade paranaense”, afirmou.

O candidato ressaltou que a situação das pessoas em situação de rua não pode ser tratada exclusivamente como questão de segurança, mas defendeu atuação firme do poder público contra áreas dominadas pelo tráfico de drogas.

Segurança máxima

Durante a sabatina, Moro também reafirmou a proposta de construir um presídio estadual de segurança máxima, com celas individuais, bloqueio de sinal de celular, controle rigoroso de visitas e monitoramento integral.

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A proposta foi destacada um dia depois de Moro participar, nesta segunda-feira (31), em São Paulo, de encontro com o ministro da Justiça e Segurança Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, durante o Congresso Segurança Pública e Economia, realizado na Fiesp. Na ocasião, Villatoro apresentou a experiência salvadorenha no enfrentamento às organizações criminosas e na retomada de territórios antes controlados pelo crime.

Moro anunciou, inclusive, que pretende batizar de “El Salvador” o primeiro presídio estadual de segurança máxima do Paraná, em referência ao modelo adotado pelo país na redução dos homicídios e no enfrentamento às organizações criminosas.

O plano de segurança de Moro prevê ainda forças-tarefa integradas entre as polícias, investimento em tecnologia e ações direcionadas ao desmantelamento de organizações criminosas.

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Moro também defendeu que autores de feminicídio sejam encaminhados para unidades de segurança máxima.

“O objetivo é enviar um recado claro à sociedade paranaense de que a violência contra a mulher não será tolerada”, afirmou.

O candidato disse que pretende combinar rigor no enfrentamento à criminalidade com respeito à legislação. “O que buscamos é rigor. Defendo a aplicação da lei e da ordem, sem qualquer violação de direitos”, declarou.