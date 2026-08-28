Moro propõe integrar ecossistemas de inovação do Paraná em grande HUB de tecnologia e inteligência artificial

Em agenda nesta sexta-feira (28), em Pato Branco, o candidato ao Governo do Paraná, Sergio Moro (PL), propôs integrar os diferentes ecossistemas de inovação existentes no Estado em um grande HUB de tecnologia e inteligência artificial. A estratégia, segundo ele, terá foco em áreas como agronegócio, saúde, biotecnologia e GovTech, com ampliação dos investimentos estaduais em startups.

-LEIA MAIS: Carlos Gil reúne lideranças em Ivaiporã e reforça alianças para as eleições de 2026



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Moro destacou Pato Branco como exemplo nacional de ecossistema de inovação e afirmou que o Paraná não precisa começar novos projetos do zero, mas conectar e acelerar iniciativas que já estão em funcionamento.

“Não vamos começar nada do zero. Vamos integrar o que já existe e acelerar. Queremos colocar o peso do Estado para que o Paraná seja não só um celeiro de alimentos, que nos orgulha muito pela pujança do agro, mas também um celeiro de inovação e tecnologia”, afirmou.

Entre as propostas está a conclusão da Fábrica de Ideias, em Curitiba, que, segundo Moro, será transformada em um centro de tecnologia integrado a uma estrutura voltada à inteligência artificial. Ele citou ainda o Biopark, na região de Toledo, e parques tecnológicos de diferentes cidades como experiências que podem ser conectadas em uma estratégia estadual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Quem sabe a gente não possa ser o maior exportador de tecnologia dentro do nosso país um dia. Temos que sonhar alto. Não podemos nos satisfazer com aquela história do Paraná acima da média. Essa fase já passou. Agora vamos buscar excelência”, disse.

Saúde e demandas dos municípios

Em encontro com gestores da saúde de Pato Branco e região, realizado no Hospital São Lucas, representantes dos municípios relataram dificuldades com o financiamento dos serviços, principalmente de média e alta complexidade.

Moro afirmou que o subfinanciamento está entre os principais problemas que pretende enfrentar e apresentou a Tabela SUS Paranaense como uma das propostas para a área. Inspirado no modelo adotado em São Paulo, o mecanismo prevê complementação estadual dos valores pagos por determinados procedimentos do SUS, de acordo com as necessidades de cada região.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Queremos identificar as demandas específicas de cada região e construir um complemento para os serviços de saúde mais necessários. A grande vantagem de trabalhar com uma tabela é ter um critério objetivo e universal: prestou um serviço de qualidade, recebe”, afirmou.

Segundo Moro, a proposta também busca ampliar a oferta de serviços. “Queremos não apenas ajudar hospitais que hoje enfrentam dificuldades financeiras, mas também aumentar a oferta. Se conseguirmos ampliar a capacidade dos serviços existentes e atrair novos prestadores, começamos a resolver uma demanda pela saúde que é crescente”, concluiu.

Moro segue em uma intensa agenda pelo Sudoeste. Ainda nesta sexta-feira, estará em Realeza, Ampére, Capanema e Santo Antônio do Sudoeste.