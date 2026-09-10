Moro propõe ampliar e integrar uso de câmeras para reforçar segurança em todo o PR

Em encontro com empresários da Abrasel-PR, candidato defendeu inteligência artificial, reconhecimento facial e integração entre polícias e GMs

O candidato ao Governo do Paraná Sergio Moro (PL-PR) propôs, nesta quarta-feira (9), ampliar e aprimorar o uso de câmeras de segurança em todo o Estado, com integração a sistemas de inteligência artificial e reconhecimento facial. A medida faz parte de uma estratégia de reforço da segurança pública que prevê também maior integração entre as polícias e as guardas municipais.

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A proposta foi apresentada após o Café com os Candidatos, promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Paraná (Abrasel-PR), em Curitiba. Moro estava acompanhado do candidato a vice-governador. Edson Vasconcelos. Durante o encontro, recebeu uma carta com 13 propostas para fortalecer o setor de alimentação fora do lar, a gastronomia e o turismo.

Embora Curitiba tenha sido citada como exemplo pela estrutura já existente de videomonitoramento, Moro defendeu que a modernização dos sistemas seja ampliada para todas as regiões do Paraná, com integração das bases de dados e das forças de segurança. A ideia é utilizar a tecnologia para aumentar a capacidade de prevenção, identificação de suspeitos e resposta aos crimes.

“Vamos aprimorar e ampliar o uso das câmeras de vigilância em todo o Paraná, interligando sistemas públicos e privados a ferramentas de inteligência artificial e reconhecimento facial. A tecnologia precisa estar a serviço da segurança em todas as regiões do Estado, não apenas na capital”, afirmou Moro.

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Segundo o candidato, a integração permitirá que as forças de segurança tenham acesso mais rápido às informações e possam atuar de maneira coordenada. Ele também defendeu a expansão da estrutura de videomonitoramento para cidades de diferentes portes.

“Precisamos levar essa estrutura para o conjunto do Paraná. Vamos integrar as polícias, as guardas municipais e os sistemas de vigilância, usando inteligência e tecnologia para prevenir crimes, identificar criminosos e aumentar a eficiência do trabalho das forças de segurança”, disse.

Moro afirmou ainda que a segurança pública está diretamente ligada ao desenvolvimento do turismo e ao funcionamento de bares, restaurantes e espaços de lazer.

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“O Paraná tem um grande potencial turístico, ainda não totalmente explorado. Temos joias como Curitiba, Foz do Iguaçu, o nosso Litoral e as feiras regionais. Mas precisamos dar segurança para que as pessoas saiam às ruas, frequentem restaurantes, bares e locais de lazer em todas as regiões do Estado”, afirmou.

Moro citou problemas de insegurança e tráfico de drogas na Rua XV de Novembro e defendeu uma atuação conjunta das forças estaduais e municipais.

“Teremos um choque de segurança, de lei e ordem, com uma ação integrada das guardas municipais e das polícias. Vamos aprimorar o uso das câmeras, ampliar a integração dos sistemas e utilizar a tecnologia para prevenir crimes. Essa estratégia será estadual, com ações adaptadas à realidade de cada região. Queremos devolver os centros, as ruas e as periferias às pessoas de bem”, declarou.

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Carta da Abrasel-PR

Entre as propostas entregues pela Abrasel-PR, estão a criação de uma política estadual de incentivo aos polos gastronômicos, o fortalecimento da Secretaria de Estado do Turismo, o apoio à realização de eventos e a promoção do Paraná como destino gastronômico.

A entidade também defende programas de qualificação profissional, linhas de crédito para modernização dos estabelecimentos, simplificação dos licenciamentos, integração digital entre os órgãos públicos e maior segurança jurídica para os empreendedores.

O presidente do Conselho de Administração da Abrasel-PR, Luis Fernando Menuci, destacou a segurança e a modernização das fiscalizações entre as principais demandas do setor.

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“Apresentamos 13 demandas essenciais para a alimentação fora do lar. Uma das propostas de grande relevância refere-se à segurança pública. Também mostramos que a fiscalização nos restaurantes pode ser conduzida de maneira mais equilibrada, orientadora e menos coercitiva”, afirmou.

Durante a reunião, empresários também relataram dificuldades relacionadas à presença crescente de pessoas em situação de rua nas proximidades dos estabelecimentos. Eles defenderam uma atuação integrada do poder público nas áreas de assistência social, saúde, acolhimento e segurança.

Menuci ressaltou a representatividade da entidade, que reúne 30 mil associados em todo o país. No Paraná, são 2 mil estabelecimentos associados, dos quais quase 800 estão localizados em Curitiba.