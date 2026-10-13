Moro mobiliza 230 prefeitos e quase 3 mil lideranças do PR em ato de apoio a Flávio

O governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), reuniu cerca de 230 prefeitos e quase três mil pessoas nesta terça-feira (13), em Curitiba, para consolidar o apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República. O encontro, realizado no restaurante Madalosso, contou com a presença de lideranças de oito partidos políticos e marcou uma tentativa de unificação da centro-direita paranaense a 12 dias do segundo turno, que ocorre no dia 25 de outubro.

Flávio Bolsonaro não participou do evento, mas enviou uma mensagem em vídeo aos apoiadores. O candidato pediu engajamento total nas ruas e nas redes sociais nesta reta final e prometeu que, se eleito, trabalhará em alinhamento irrestrito com o governo estadual e os senadores do Paraná para garantir a viabilização de obras e investimentos nos municípios.

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“Pela primeira vez, o Paraná vai ter um presidente da República, um governador e três senadores totalmente alinhados para trabalhar com as necessidades do estado”, afirmou Flávio.



Durante o jantar, Moro fez um aceno direto aos prefeitos que estiveram em palanques opostos no primeiro turno, a exemplo do prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD). O governador eleito afirmou que as diferenças eleitorais não interferirão na relação institucional.

“Estão aqui hoje prefeitos, muitos que não nos apoiaram no primeiro turno, mas isso faz parte da liberdade política, isso faz parte da democracia. Nós convidamos a todos e vamos trabalhar juntos, em parceria. Não vai faltar dinheiro para bons projetos para o cidadão paranaense. Aquilo que eu falei na campanha é aquilo que pretendo cumprir”, declarou.

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Foto: Víctor Coutant Foto: Víctor Coutant

O arco de alianças presente no evento englobou o PL, Novo, Podemos, Republicanos, PSD, MDB, União Brasil e Progressistas, reunindo deputados, vice-prefeitos e vereadores de polos como Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa e Cascavel.

A mobilização contou ainda com discursos dos senadores eleitos Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo). Barros apresentou um balanço eleitoral indicando a desidratação do PT no estado, afirmando que Lula venceu em 140 municípios paranaenses em 2022, mas liderou em apenas 49 na votação mais recente. Já Dallagnol focou sua fala na defesa da redução de impostos, do direito à propriedade privada e de um endurecimento nas políticas de segurança pública.

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Campanha pró-Flávio no Sul

Sérgio Moro também anunciou uma ofensiva da campanha nos três estados do Sul. A agenda pró-Flávio Bolsonaro inclui um ato em Porto Alegre nesta quarta-feira (14), organizado pelo governador eleito Luciano Zucco (PL), e outro em Florianópolis na manhã de sábado (17), sob a liderança de Jorginho Mello (PL). Na tarde de sábado, a mobilização retorna a Curitiba para uma carreata saindo do bairro Santa Cândida, que finaliza em um comício na Boca Maldita, no centro da capital paranaense.