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Moro lidera disputa ao Governo do PR no 1º turno e empata com Sandro Alex no 2º

Pesquisa ouviu 1.600 eleitores no estado e indica que a corrida pelo Senado segue sem favorito destacado

Escrito por Da Redação
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Moro lidera disputa ao Governo do PR no 1º turno e empata com Sandro Alex no 2º
Autor Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado - Orlando Kissner/Alep - Pablo Valadares / Câmara dos Deputados

O senador Sergio Moro (PL) lidera as intenções de voto no primeiro turno para o Governo do Paraná, segundo pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (21). O levantamento mostra Moro com 35%, seguido por Sandro Alex (PSD), com 27%, e Requião Filho (PDT), com 22%. Na disputa de segundo turno, no entanto, Moro e Sandro Alex empatam tecnicamente, com 42% e 38%, respectivamente.

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Na simulação do primeiro turno estimulado, além dos três primeiros colocados, Luiz França (Missão) aparece com 2%, enquanto outros candidatos somam 1%. Votos nulos e brancos representam 5%, e os indecisos ou que não responderam totalizam 8%. Em um eventual segundo turno entre Moro e Requião Filho, o senador do PL venceria com 52% contra 30%. Se a disputa fosse entre Sandro Alex e Requião Filho, o candidato do PSD também levaria a melhor, com 42% contra 31%. A disputa para o Senado pelo Paraná apresenta um cenário ainda mais acirrado, sem um favorito isolado.

Deltan Dallagnol (Novo) lidera numericamente com 19%, mas está empatado tecnicamente com Alexandre Curi (Republicanos) e Filipe Barros (PL), ambos com 18%. Logo atrás, também em empate técnico com Curi e Barros, aparecem Gleisi Hoffmann (PT) com 16% e Cristina Graeml (PSD) com 15%. Dr. Rosinha (PT) tem 6%, Karen Guerreiro (Missão) soma 1%, e Joaquim do MLB (UP) e Marcelo Marcelino (PCO) não pontuaram.

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Brancos e nulos somam 3%, e os que não sabem ou não responderam são 4%. A pesquisa Real Time Big Data foi realizada presencialmente com 1.600 eleitores paranaenses entre os dias 11 e 15 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números PR-00532/2026 e BR-08843/2026.

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