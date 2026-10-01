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Moro lidera corrida ao Governo do Paraná com 47,7%, aponta pesquisa Neokemp

Levantamento divulgado nesta quinta-feira (1º) mediu o cenário estimulado e a percepção de vitória entre os eleitores paranaenses

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Moro lidera corrida ao Governo do Paraná com 47,7%, aponta pesquisa Neokemp
Autor Sandro Alex, Sergio Moro e Requião Filho - Foto: TNOnline

O candidato Sergio Moro (PL) lidera a corrida para o Governo do Paraná com 47,7% das intenções de voto, de acordo com levantamento do instituto Neokemp divulgado nesta quinta-feira (1º). Na sequência da disputa principal, Requião Filho (PDT) aparece com 26% da preferência do eleitorado, seguido de perto por Sandro Alex (PSD), que registra 23%.

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No cenário estimulado, quando os nomes de todos os concorrentes são apresentados ao eleitor, os demais candidatos pontuam abaixo de 1%. Luiz França (Missão) soma 0,6%, enquanto Adriano Teixeira (PCO) e Samuel de Mattos (PSTU) alcançam 0,1% cada. O levantamento mostra ainda que 1% dos entrevistados declaram intenção de votar em branco ou anular o voto, e outros 1,3% não souberam ou preferiram não responder.

Percepção de vitória

O instituto também mediu a expectativa do eleitorado em relação ao resultado final do pleito, perguntando quem o eleitor acredita que vai ganhar a eleição em 2026, independentemente do seu voto pessoal. Neste cenário, o favoritismo de Sergio Moro se amplia, sendo o nome mais citado por 53,4% dos entrevistados.

A expectativa de vitória entre os dois candidatos que disputam o segundo lugar é acirrada: 22,1% acreditam no triunfo de Requião Filho, enquanto 21,6% apostam em Sandro Alex. Os demais citados nesse cenário foram Tayná Miessa (UP) e Alexandre Salomão (Mobiliza) com 0,2% cada, além de Adriano Teixeira e Luiz França, ambos com 0,1%. Aqueles que não souberam ou não opinaram sobre o provável vencedor representam 1,6%, e os que citaram brancos e nulos somam 0,6%.

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Metodologia

Para a realização da pesquisa, o instituto Neokemp entrevistou 1.008 eleitores em 212 municípios paranaenses no dia 30 de setembro. O levantamento possui nível de confiança de 95% e margem de erro de 3,1 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está devidamente registrada na Justiça Eleitoral sob o número PR-05600/2026.

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eleições 2026 Neokemp paraná pesquisa eleitoral Sergio Moro voto
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