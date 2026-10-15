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Moro e Ratinho Junior se reúnem no Palácio Iguaçu para alinhar transição de governo

Primeiro encontro após a eleição contou com a presença do vice-governador Darci Piana; governador declarou que irá colaborar com a transição

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Moro e Ratinho Junior se reúnem no Palácio Iguaçu para alinhar transição de governo
Autor Sergio Moro e Ratinho Junior - Foto: Reprodução

O governador eleito do Paraná, Sergio Moro, e o governador Ratinho Junior se reuniram nesta quinta-feira (15), no Palácio Iguaçu, em Curitiba, para alinhar os primeiros passos da transição de governo. O encontro, o primeiro entre os dois após a eleição, também contou com a presença do vice-governador Darci Piana.

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Durante a reunião, Ratinho Junior informou que irá colaborar com o processo de transição, garantindo o acesso às informações necessárias para que a nova gestão possa se preparar para assumir o comando do Estado em janeiro.

O governador também informou que disponibilizará o espaço do Chapéu Pensador, no bairro Bigorrilho, em Curitiba, para servir de base de trabalho à equipe de transição de Sergio Moro.

Um decreto com as regras para a transição deverá ser publicado, formalizando os procedimentos e a organização dos trabalhos entre as equipes do atual governo e da futura administração.

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“Foi uma reunião importante e produtiva com o governador Ratinho Junior, a primeira após a eleição, para alinharmos os trabalhos da transição. Nosso objetivo é conduzir esse processo com diálogo, responsabilidade e transparência, garantindo todas as informações necessárias para preparar o novo governo e assegurar a continuidade dos serviços à população paranaense. Agradeço ao governador pela disposição em colaborar”, afirmou Moro.

Em breve, Moro e Ratinho Jr devem divulgar os nomes que farão parte das equipes de transição.

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Governo do Estado política Paraná RATINHO JUNIOR Sergio Moro transição de governo
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