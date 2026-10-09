Moro diz que transição já começou e que definição do governo será “tudo a seu tempo”

Governador eleito também disse que pretende trabalhar com Alexandre Curi para avaliar eventuais adequações na proposta orçamentária do próximo ano

O governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), afirmou nesta sexta-feira (9), em entrevista à CBN Curitiba, que a transição de governo já começou e que a definição do secretariado e da nova estrutura administrativa será feita gradualmente. “Tudo a seu tempo. Nada se define na semana seguinte às eleições”, declarou. Segundo ele, o objetivo é chegar a janeiro com as principais mudanças planejadas para acelerar a implementação do plano de governo.

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Moro confirmou que já conversou com o governador Ratinho Junior (PSD), que se colocou à disposição para colaborar com a transição, e com o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), Alexandre Curi (Rep). As conversas incluem o acesso a informações sobre a situação financeira do Estado, os programas em andamento e a possibilidade de ajustes no orçamento de 2027.

“Da mesma forma, o governador Ratinho Junior me ligou, se colocou à disposição, vamos começar a construir a transição. A gente já tem uma equipe discutindo transição. Agora vamos colocar em contato com a equipe a ser definida pelo governador para que possamos ir recebendo as informações”, afirmou Moro, sem revelar nomes neste primeiro momento.

O governador eleito também disse que pretende trabalhar com Alexandre Curi para avaliar eventuais adequações na proposta orçamentária do próximo ano. “Já conversei com o presidente da Assembleia, Alexandre Curi, um estadista nessa transição, e vamos trabalhar para que tenhamos os ajustes que forem eventualmente necessários no orçamento, pensando no nosso futuro governo”, declarou.

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Moro ressaltou que pretende manter uma relação institucional com os atuais governantes e parlamentares, independentemente das disputas eleitorais. “As eleições passaram, durante as eleições os ânimos evidentemente se exaltam. Da nossa parte, nós fizemos uma campanha muito limpa e sem ataques, sofremos até ataques, mas vamos olhar para frente. Não vamos fazer um governo de vingança”, disse.

Redução de secretarias e equipe técnica

Questionado sobre a expectativa de aliados para conhecer os nomes que integrarão o secretariado, Moro afirmou que a prioridade, neste momento, é conhecer a situação administrativa do Paraná e planejar a reorganização do governo.

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O governador eleito reiterou a promessa de reduzir o número de secretarias, embora ainda não tenha definido quantas pastas serão extintas ou incorporadas. Segundo ele, a mudança pretende diminuir a burocracia, melhorar a eficiência administrativa e reduzir despesas.

“Queremos, sim, enxugar a máquina para reduzir a burocracia, ter uma gestão mais dinâmica e também mais econômica, porque cada centavo economizado é dinheiro que a gente vai aplicar na ponta, em favor do cidadão”, afirmou.

Moro acrescentou que, como prometeu na campanha, pretende escolher nomes técnicos para as diferentes áreas e disse que já tem algumas pessoas em vista. No entanto, evitou antecipar indicações. “Claro que a gente já tem alguns nomes em vista, mas eu entendo que tudo tem que ser feito ao seu tempo. Não tem necessidade de fazer anúncios prematuros”, declarou.

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Segundo ele, a transição também servirá para levantar informações sobre os programas em andamento, as contas públicas e a estrutura atual da administração estadual. A intenção é preparar as mudanças com antecedência para que o novo governo comece a trabalhar em janeiro.

Flávio Bolsonaro é prioridade neste momento

Apesar dos trabalhos para a transição estadual, Moro afirmou que sua principal prioridade política neste momento é a eleição presidencial. O governador eleito esteve em Brasília nesta semana e participou de um ato de apoio ao candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro.

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“A prioridade agora máxima é a derrota do Lula, a eleição do Flávio Bolsonaro, que vai ser importante também para o Estado do Paraná, para a gente ter um aliado no Palácio do Planalto”, afirmou.

Moro disse que pretende atuar para ampliar a votação de Flávio no Paraná e avaliou que o resultado do primeiro turno demonstrou uma demanda por mudanças. Em sua análise, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta insatisfação em razão da economia, do endividamento das famílias e da segurança pública.

“O Brasil não aguenta mais o governo do PT, das famílias endividadas, da inflação de alimentos, do supermercado alto, das empresas quebrando e do desespero das pessoas com o crime avançando, com a falta de projeto para o país”, declarou.

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O governador eleito, porém, ponderou que a disputa presidencial ainda exige cautela. “Está bem encaminhado, mas a gente tem que ter pé no chão e humildade de saber que a eleição se ganha no dia da apuração”, afirmou.

Busca por apoio na Assembleia Legislativa

Moro disse que já recebeu contatos de deputados estaduais de diferentes partidos interessados em conversar sobre a formação de uma base de apoio ao futuro governo. Sua coligação elegeu 20 deputados estaduais, e o governador eleito pretende ampliar o diálogo para viabilizar a aprovação de projetos na Assembleia Legislativa.

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“Se nós conseguimos consenso em princípios, em valores relacionados à pauta do governo, eu não vejo dificuldades em fazer uma composição”, afirmou.

Entre as propostas que pretende apresentar aos parlamentares, Moro citou a defesa da liberdade econômica, de um Estado menor e da redução futura da carga tributária, condicionada ao equilíbrio das contas públicas.

Ele também destacou a importância de respeitar a autonomia do Legislativo. “É um trabalho de respeito institucional, com respeito à autonomia da Assembleia, um poder separado, mas que tem que trabalhar em harmonia com o governo”, disse.

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Redução de impostos e competitividade

Na área econômica, Moro afirmou que pretende discutir com o setor produtivo medidas para recuperar a competitividade do Paraná. Ele citou a alíquota geral do ICMS, que, segundo declarou, está em 19,5%, e defendeu uma redução gradual da carga tributária, desde que haja equilíbrio fiscal.

“Com o equilíbrio das contas públicas, com a redução de gastos e com a prevenção dos desvios de dinheiro, nós queremos, com o tempo, reduzir essa alíquota para nos tornarmos ainda mais competitivos”, afirmou.

O governador eleito também mencionou as reclamações de empresários sobre a substituição tributária, mecanismo que antecipa o recolhimento do imposto em determinadas operações. Para ele, o tema exige análise cuidadosa, porque, embora ajude a combater a sonegação e facilite a arrecadação, pode elevar os preços ao consumidor e antecipar pagamentos de empresas.

“Temos que tomar o cuidado para que o remédio não mate o paciente”, disse.

Moro afirmou que pretende manter diálogo permanente com o G7, grupo que reúne entidades representativas do setor produtivo paranaense, além de outras organizações empresariais.

Copel e qualidade dos serviços

A qualidade dos serviços de energia elétrica também foi apontada como uma das prioridades do futuro governo. Questionado sobre as reclamações de produtores rurais e empresários a respeito das quedas de energia, Moro afirmou que pretende cobrar providências da Copel.

“Resolver a questão da Copel, da má qualidade dos serviços hoje prestados, é para nós um ponto de honra”, declarou.

Segundo ele, o governo buscará um plano de investimentos e alternativas para melhorar o atendimento a empresas e consumidores residenciais.

“Vamos começar trabalhando duro nisso, exigindo primeiro um plano de investimento e buscando alternativas para que a gente possa deixar a ligação da Copel com os serviços ao cidadão paranaense, seja empresas ou ao cidadão comum, mais imune a quedas de energia constantes”, afirmou.

Moro relacionou a melhoria dos serviços públicos ao desenvolvimento econômico e à capacidade do Estado de atrair investimentos.

Combate à corrupção e segurança pública

Moro também reafirmou que pretende retomar políticas de prevenção e combate à corrupção no Paraná, associando a iniciativa à eficiência do gasto público e à ampliação dos investimentos em áreas essenciais.

Ele citou a experiência da Operação Lava Jato e afirmou que pretende instituir um Código de Ética da Alta Administração, formar um governo com perfil técnico e garantir autonomia aos órgãos responsáveis pela fiscalização e pelo combate a irregularidades.

“Não que a finalidade do governo seja prevenir e combater a corrupção, mas esse é um meio para a gente ter mais educação, mais saúde, mais infraestrutura no Estado”, afirmou.

O governador eleito também reiterou que pretende manter a segurança pública entre as prioridades da gestão.

Ao agradecer aos eleitores paranaenses pela vitória no primeiro turno, o governador eleito disse que pretende honrar os votos recebidos e transformar as propostas apresentadas na campanha em ações de governo.



“Minha promessa principal é que nós vamos honrar cada um dos votos, da confiança depositada na gente, no governo que começaremos ali em janeiro”, declarou.