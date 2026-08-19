Moro defende Estado mais eficiente e ampliação do ensino em tempo integral

Candidato ao Governo do Paraná propõe ampliar ensino integral, oferecer formação técnica e tecnológica e reduzir a estrutura administrativa do Estado

O candidato ao Governo do Paraná, Sergio Moro (PL), defendeu nesta terça-feira (18), em Curitiba, uma administração pública mais enxuta, menos burocracia e investimentos em áreas prioritárias, como educação e segurança pública. O candidato participou de um encontro com empresários e lideranças promovido pelo LIDE Paraná.

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Acompanhado do candidato a vice governador, Edson Vasconcelos (PL), Moro afirmou que a proposta para o Paraná é baseada em liberdade econômica, integridade, eficiência da gestão e responsabilidade com o dinheiro público. Também defendeu reduzir o número de secretarias estaduais para diminuir despesas e ampliar os recursos destinados à população.

“Hoje são cerca de 24 secretarias no Governo do Estado. Precisa desse número de secretarias? Tem, sim, uma burocracia e um desperdício que podem ser cortados. Cada centavo economizado é respeito ao contribuinte e é dinheiro que sobra para atender aquilo que realmente importa, que é o cidadão paranaense”, afirmou.

Na educação, Moro propôs ampliar o ensino em tempo integral, com formação técnica e tecnológica no contraturno. Segundo ele, a medida pode tornar a escola mais atrativa, reduzir a evasão e preparar os jovens para o mercado de trabalho.

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“Queremos deixar a escola mais atrativa e, portanto, prevenir a própria evasão escolar, mas também preparar esses jovens para os empregos do futuro”, disse.

Moro também defendeu a revisão de procedimentos que dificultam investimentos, citando a demora em licenciamentos ambientais. Para ele, proteção ambiental e desenvolvimento econômico devem caminhar juntos.



Na segurança pública, citou sua experiência como ministro da Justiça e defendeu planejamento, inteligência, integração das forças policiais e combate ao crime organizado.

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Demandas dos caminhoneiros

Ainda nesta terça-feira, Moro recebeu Neori Tigrão, presidente do Sinditac, Sindicato dos Transportadores Autônomos de Carga de Ponta Grossa, que apresentou uma carta com demandas da categoria.

“Nosso projeto é um projeto de integridade, de desenvolvimento, mas também de cuidado com as pessoas. A gente respeita muito a classe dos caminhoneiros, que são tão importantes para o crescimento do nosso Estado”, afirmou Moro.