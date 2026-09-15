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Moro defende ações para enfrentar enchentes e reduzir riscos no Paraná

Candidato se solidariza com famílias atingidas pelas chuvas e propõe intervenções estruturais para proteger moradores de áreas vulneráveis

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Moro defende ações para enfrentar enchentes e reduzir riscos no Paraná
Autor Foto: Reprodução

O candidato ao Governo do Paraná Sergio Moro (PL) manifestou, nesta segunda-feira (14), solidariedade às famílias atingidas pelas fortes chuvas e enchentes no Estado. Segundo o boletim atualizado da Defesa Civil, mais de 21 mil pessoas foram afetadas e as ocorrências já alcançam 71 municípios paranaenses.

-LEIA MAIS: Justiça Eleitoral proíbe Sergio Moro de se declarar aliado político de Ratinho Júnior

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“Hoje é um dia triste para o Paraná, com tantas famílias e pessoas afetadas pelas chuvas intensas e pelas enchentes. Há cidades preocupadas com pessoas desabrigadas ou que estão tendo que deixar suas casas”, afirmou.

Em todo o Estado, cerca de 2,5 mil pessoas precisaram deixar suas residências e aproximadamente 2,8 mil casas sofreram algum tipo de dano.

O Vale do Ribeira está entre as regiões mais atingidas. Três pessoas estão desaparecidas e equipes do Corpo de Bombeiros continuam trabalhando nas buscas. Deslizamentos também provocaram a interdição total da BR-476, nas proximidades de Adrianópolis.

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Moro reconheceu o trabalho dos profissionais mobilizados no atendimento à população e nas operações de resgate.

“Quero manifestar minha solidariedade às equipes da Defesa Civil, aos bombeiros militares e aos servidores públicos das mais diversas áreas que estão trabalhando para atender a população e reduzir os danos”, declarou.

O candidato afirmou que, se eleito, pretende elaborar um plano estadual com intervenções estruturais para reduzir os riscos de enchentes e proteger as famílias que vivem nas áreas mais vulneráveis. Ele citou a situação de União da Vitória, que enfrentou uma grave enchente em 2023 e voltou a ficar em alerta.

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“Precisamos realizar as intervenções necessárias para diminuir esses riscos e proteger as famílias paranaenses. É aquela liderança do governo que precisa atuar para encontrar soluções”, disse.

Na manhã desta segunda-feira, Moro participou de sabatina na Associação Comercial do Paraná (ACP), em Curitiba. Acompanhado do candidato a vice-governador Edson Vasconcelos, ele recebeu o plano elaborado pela entidade e assinou um termo de compromisso com a agenda do setor produtivo.

Durante o encontro, Moro defendeu uma administração técnica, menos burocrática e com diálogo permanente com empresários, entidades de classe, terceiro setor e organizações da sociedade civil.

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“O diálogo permanente é a base da nossa proposta. A administração pública não pode ser exercida de cima para baixo. As melhores soluções surgem da interação direta entre o setor produtivo e o Poder Público”, afirmou.

O candidato também propôs um “choque de eficiência” na administração estadual, com redução do número de secretarias, revisão de regras consideradas desnecessárias e modernização dos serviços públicos.

Após a sabatina, Moro concedeu entrevista ao Meio-Dia Paraná, da RPC. A agenda desta segunda-feira incluiu ainda a gravação do horário eleitoral e, no fim da tarde, Moro participiou de um encontro com o Sindicato da Indústria do Trigo no Estado do Paraná.

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