Moro chama reajuste da Copel de “absurdo” e cobra investimentos

No plenário, Senador afirmou que aumento de 20% na conta de luz não se justifica diante do endividamento das famílias e dos problemas no fornecimento

O senador Sergio Moro (PL-PR) criticou nesta segunda-feira (10), no plenário do Senado, o reajuste de 20% nas tarifas de energia elétrica no Paraná. O parlamentar classificou o aumento como “absurdo”, criticou o Governo do Estado e cobrou investimentos da Copel para melhorar a qualidade do serviço.

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“Um aumento de 20% está muito acima do patamar inflacionário; e, no momento de endividamento das famílias paranaenses, é um aumento que não se justifica de maneira nenhuma”, afirmou.

Moro disse que a Copel deveria ter solicitado um reajuste menor ou até mesmo a manutenção das tarifas, considerando a situação financeira dos consumidores. Também responsabilizou o Governo do Paraná por não ter se oposto ao aumento.

“A população do Paraná ainda tem que conviver com o aumento de 20% da conta de luz, de responsabilidade, sim, da Copel e de responsabilidade, sim, do Governo do Estado do Paraná”, declarou.

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O senador voltou a cobrar investimentos para reduzir as constantes interrupções no fornecimento de energia, problema que já havia levado ao Senado em audiência pública realizada em maio.

“É urgente que a Copel faça os investimentos necessários para evitar essas quedas constantes de luz, para a gente ter energia estável, mas igualmente que reveja esse aumento absurdo de 20% num momento de endividamento”, disse.

Moro afirmou ainda que a privatização da companhia precisa resultar em ganhos concretos para o consumidor.

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“Eu não sou contrário a privatizações, mas as privatizações têm que gerar eficiência”, afirmou.