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Moraes libera visitas de Flávio a Jair Bolsonaro, mas veta uso político dos encontros

Decisão do STF exige que os encontros sigam os protocolos de segurança já estabelecidos e proíbe declarações públicas por parte de terceiros

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Moraes libera visitas de Flávio a Jair Bolsonaro, mas veta uso político dos encontros
Autor Foto: REPRODUÇÃO

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou nesta segunda-feira (12) que o candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, retome as visitas ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Apesar da liberação dos encontros, o magistrado manteve restrições rigorosas, determinando que qualquer finalidade político-eleitoral continua estritamente proibida.

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De acordo com o despacho, as visitas deverão seguir exatamente as mesmas condições, horários e medidas de segurança fixados anteriormente pelo tribunal em julho deste ano. A decisão proíbe a elaboração ou a divulgação de qualquer manifesto, posicionamento ou declaração de Jair Bolsonaro.

Moraes também detalhou que a vedação à publicidade dos encontros se aplica não apenas aos envolvidos, mas também a terceiros, independentemente do meio de comunicação ou plataforma utilizada para a divulgação. A medida visa garantir que a flexibilização do regime de visitas não interfira no andamento do atual processo eleitoral.


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Alexandre de Moraes Flávio Bolsonaro JAIR BOLSONARO Ministro restrições eleitorais stf visitas familiares
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