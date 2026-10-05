Miss Preta se torna a primeira deputada estadual negra da história do Paraná

O estado do Paraná elegeu pela primeira vez em sua história uma mulher negra para ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa (Alep). A atual vereadora de Pinhais e vice-presidente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), conhecida como Miss Preta, conquistou o cargo inédito de deputada estadual ao receber mais de 45.500 votos nas eleições deste ano. A vitória consolida uma mudança significativa no quadro do legislativo paranaense, pautando a ampliação da representatividade na formulação de políticas públicas estaduais.

-LEIA MAIS: Deltan Dallagnol é eleito senador pelo PR, mas pode não assumir a vaga



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ao celebrar o resultado das urnas, a parlamentar eleita destacou o caráter coletivo de sua campanha e a importância do marco para a população negra e periférica. Ela afirmou que a vitória pertence a cada mulher negra que abriu caminhos anteriores, à classe trabalhadora, aos movimentos populares e aos moradores de Pinhais. Segundo a nova deputada estadual, a missão será assumida com a responsabilidade de honrar cada voto recebido, utilizando o espaço na Alep para construir e conquistar mais direitos, dignidade e políticas públicas para a população.

Com a ida de Miss Preta para a Assembleia Legislativa, o cenário político do município de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, também passará por mudanças. A vaga deixada por ela na Câmara Municipal será assumida pela suplente Ivone dos Santos Carvalho, que é assistente social de formação e possui histórico de atuação junto aos movimentos sociais da cidade.

O marco estabelecido por Miss Preta na esfera estadual integra um avanço mais amplo da representatividade negra do Paraná nestas eleições, que também refletiu no Congresso Nacional. Além da posse inédita na Alep, o estado elegeu o atual deputado estadual Renato Freitas como seu primeiro deputado federal negro, com mais de 115 mil votos, e garantiu a reeleição de Carol Dartora, a primeira deputada federal negra do Paraná, que foi reconduzida à Câmara com mais de 100 mil votos. As vitórias conjuntas fortalecem a presença de parlamentares dedicados ao combate às desigualdades e ao racismo nas diferentes esferas do poder legislativo.