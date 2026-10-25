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PRORROGAÇÃO

Ministros do TSE se reúnem a portas fechadas após decisão de Zanin

No DF, TRE informou que não foi comunicado da prorrogação da votação

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Ministros do TSE se reúnem a portas fechadas após decisão de Zanin
Autor Votação segue até as 19h onde seções não foram fechadas - Foto: Agência Brasil

Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estão em reunião fechada para tratar da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin que estendeu o horário de votação até as 19h em todo o país.

-LEIA MAIS: Zanin estende horário de votação até as 19h nos locais com urnas ainda em funcionamento

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A decisão de Zanin criou o impasse sobre como estender a votação, que foi encerrada oficialmente às 17h, em seções eleitorais que foram fechadas e nos locais em que as urnas eletrônicas foram desligadas.

No Distrito Federal, por exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) informou que não foi comunicado sobre a decisão de Zanin e que todas as urnas foram fechadas e não podem ser ligadas novamente.

A decisão foi tomada em ação protocolada pela campanha do candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após registros de restrições na circulação do transporte coletivo em diversas cidades do país.

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Ao analisar o caso, Zanin considerou que os relatos de falta de transporte são graves e determinou que a votação deve ser mantida por mais duas horas.

"Considerando a gravidades dos fatos narrados, que chegaram ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal em 16:23:49, da data de hoje, e diante da urgência na medida, determino prorrogação por até duas horas, até às 19h, horário de Brasília, do encerramento do recebimento dos votos em todas as seções do Brasil, cabendo ao TSE dar cumprimento", determinou o ministro.

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Cristiano Zanin Eleições Horário de votação Justiça Eleitoral Lula referendos eleitorais stf TSE
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