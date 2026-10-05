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MINAS GERAIS

Mineira de 21 anos é eleita a deputada federal mais jovem do país

Ana Elisa Santos, aos 21 anos, é a deputada federal mais jovem do Brasil

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mineira de 21 anos é eleita a deputada federal mais jovem do país
Autor Foto: timeanaelisaalfenas1331/ Instagram

A estudante de Direito e influenciadora digital Ana Elisa Santos Silva, de 21 anos, tornou-se a mulher mais jovem eleita para o cargo de deputada federal nas eleições do último domingo (4). Representando o estado de Minas Gerais pela Federação Brasil da Esperança (composta por PT, PCdoB e PV), a jovem alcançou a idade mínima constitucional exigida para ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados após ter se filiado ao Partido dos Trabalhadores em março deste ano.

- LEIA MAIS: Garotinho desiste de recurso no TSE e eleição para o governo do RJ pode ser decidida no 1º turno

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Natural de Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro, a parlamentar eleita é negra, atua como estagiária e soma mais de 1,9 milhão de seguidores em apenas uma de suas redes sociais. A campanha foi estruturada predominantemente no ambiente virtual, plataforma à qual Ana Elisa atribui o desempenho vitorioso nas urnas. O engajamento digital também se refletiu na arrecadação de recursos: sua vaquinha eletrônica de financiamento coletivo esteve entre as que mais mobilizaram doadores no estado, ultrapassando a marca de R$ 100 mil arrecadados.

A pauta política da nova deputada é centrada em temas como o combate ao racismo e à desinformação, a igualdade de gênero e a defesa dos direitos sociais. Entre suas principais propostas para o mandato estão o fortalecimento do ensino público, a criação do passe livre universitário intermunicipal, o incentivo a políticas públicas para o primeiro emprego e o fim da jornada de trabalho na escala 6x1, além de projetos voltados ao desenvolvimento social e à garantia dos direitos da classe trabalhadora em Minas Gerais.

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