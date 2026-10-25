Mesmo com horário estendido, TSE divulga primeiros números da disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro

Mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de prorrogar o horário de votação em todo o país até as 19h, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou a divulgação oficial dos primeiros resultados do segundo turno. Na parcial inicial, com cerca de 0,25% das urnas apuradas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente com 193.574 votos (57,66%), contra 142.169 votos (42,34%) do senador Flávio Bolsonaro (PL). O sistema começou a registrar as primeiras atualizações de contagem refletindo o andamento em estados como Pará, Maranhão, Ceará, Bahia e Goiás.

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Em seu despacho, o ministro Cristiano Zanin justificou a extensão de duas horas ressaltando a gravidade e a urgência dos fatos narrados ao Supremo, que recebeu os pedidos de liminar às 16h32, a poucos minutos do encerramento oficial. Zanin determinou que o TSE desse cumprimento imediato à ordem em todas as seções do Brasil.

A ação movida pela coligação do candidato Lula apontou que eleitores enfrentaram graves dificuldades de deslocamento por conta de falhas no transporte público e redução de frota. O problema afetou pelo menos nove estados: São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Roraima, Piauí, Paraíba, Pará, Paraná e Rio de Janeiro, além de municípios baianos como Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas.

Os advogados do PT destacaram irregularidades que vão desde ônibus intermunicipais descumprindo rotas em comunidades indígenas de Roraima até a circulação de apenas 60% da frota na capital paulista, contrariando determinação judicial. Também foram relatadas esperas superiores a uma hora em Alagoas, cobranças indevidas de passagem, coletivos ignorando pontos na Paraíba e frota reduzida no Rio de Janeiro e no Pará. Diante do cenário, a campanha solicitou a prisão em flagrante de responsáveis por embaraçar o voto e pediu que a Justiça Eleitoral garantisse a distribuição de senhas a todos os eleitores que estivessem nas filas ou nos arredores dos colégios eleitorais às 17h.

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Paralelamente, a campanha de Flávio Bolsonaro também acionou o TSE com um pedido de prorrogação de duas horas. A solicitação da chapa do PL teve como foco os impactos de eventos climáticos e falta de infraestrutura. A coligação relatou fortes chuvas e interrupção do fornecimento de energia elétrica em zonas de votação na Região Metropolitana de Belo Horizonte e em Poços de Caldas, em Minas Gerais. No Rio Grande do Sul, o pedido abrangeu as cidades de São Borja, Itaqui e Uruguaiana, que enfrentaram dificuldades severas por causa de tempestades e da cheia do rio Uruguai.



