Maicol Callegari defende descentralização da saúde e incentivo industrial

Camdidato a deputado estadual também apresentou propostas focadas na atenção a neurodivergentes e em incentivos fiscais para o interior







Com a experiência de ter sido prefeito de Pitanga e exercido a medicina ao longo de sua trajetória profissional, Maicol Callegari Barbosa (Podemos) disputa pela segunda vez uma vaga na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). Em entrevista concedida ao TNOnline, ele apresentou suas propostas, destacando como prioridades a descentralização do atendimento em saúde e o fortalecimento do desenvolvimento econômico no interior do estado.

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Apucaranense de nascimento, Maicol disputa uma vaga na Alep pela segunda vez, na primeira tentativa, em 2014, ficou como suplente. Com trajetória profissional ligada à medicina e gestão pública municipal, o candidato apontou a dificuldade de acesso a especialidades médicas nas cidades menores como um dos gargalos do sistema público paranaense.

"A descentralização da saúde é o principal ponto para facilitar o acesso a especialidades e encurtar distâncias", afirmou. O candidato defende o reforço das equipes médicas nos hospitais regionais e a garantia de leitos e suporte para emergências locais.

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Foto: Adry Freitas Foto: Adry Freitas

Pai atípico, Maicol também tratou das demandas voltadas ao público neurodivergente e reforçou a necessidade de capacitação e conscientização nas escolas e na comunidade.

"É preciso ter mais investimento em preparação técnica para o professor, preparação técnica para os auxiliares, orientação para os próprios pais atípicos e sociedade", disse o candidato.

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Na educação, ele defendeu o ensino integral equipado com laboratórios de informática, robótica e línguas, além de atividades culturais. "É através da educação que vamos conseguir trazer mais riqueza e mais igualdade para a sociedade", salientou.

O candidato propôs ainda o incentivo ao desenvolvimento econômico por meio da criação de nichos de crescimento regional com incentivos fiscais. Ao exemplificar com a vocação de sua terra natal, Maicol destacou a necessidade de desoneração para estimular o mercado de trabalho local. "Apucarana tem a área têxtil. Então, temos que trazer subsídios para essas regiões que tenham produção têxtil, reduzindo taxa de imposto para que essas empresas possam trabalhar e gerar mais emprego", disse.

Maicol ressaltou que a experiência à frente do Poder Executivo municipal será utilizada para intermediar recursos estaduais em infraestrutura e estradas rurais junto às prefeituras do interior.