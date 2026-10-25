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VOTAÇÃO NO EXTERIOR

Lula vence na Austrália e Nova Zelândia; Flávio lidera no Japão e Malásia

O resultado consolidado será divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após as 17h

Escrito por Da Redação
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Lula vence na Austrália e Nova Zelândia; Flávio lidera no Japão e Malásia
Autor Lula e Flávio Bolsonaro - Foto: Agência Brasil e Ricardo Stuckert/Presidência da República

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu a votação na Austrália e na Nova Zelândia, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) recebeu a maioria dos votos no Japão e na Malásia, segundo levantamento divulgado pelo site g1 com boletins de urna do segundo turno das eleições presidenciais. Os dados reunidos até as 9h deste domingo (25), no horário de Brasília, apontavam vitórias do petista em cinco países e do senador em seis países e territórios.

-LEIA MAIS: Eleitor deve conferir seção eleitoral antes de votar; veja onde e como checar

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Os números representam um recorte da votação no exterior. O resultado consolidado será divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após as 17h, quando termina a votação no Brasil. Quase 1 milhão de brasileiros estão aptos a participar da eleição fora do país, em 186 cidades de mais de cem nações.

Entre os locais com resultados disponíveis, o Japão concentrou o maior volume de votos. Flávio recebeu 28.538, equivalentes a 80,08% dos válidos, enquanto Lula somou 7.098, ou 19,92%.

Na Austrália, o presidente obteve 6.017 votos e alcançou 63,46%, contra 3.465 votos de Flávio, que ficou com 36,54%. Na Nova Zelândia, Lula registrou 418 votos, correspondentes a 80,54%, e o adversário teve 101, ou 19,46%.

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O petista também conquistou a maioria na China, com 502 votos e 65,28%; na Coreia do Sul, com 148 votos e 64,35%; e em Singapura, onde recebeu 213 votos, equivalentes a 63,77%.

Além do Japão, Flávio venceu nas Filipinas, na Indonésia, na Malásia, na Tailândia e em Taiwan. A disputa entre os eleitores na Malásia terminou com diferença de três votos: foram 44 para o senador e 41 para Lula. Na Tailândia, o candidato do PL recebeu 60 votos, contra 56 do presidente.

No primeiro turno, Lula havia liderado em 64 países, e Flávio, em 36. Houve empate na Guiné-Bissau. No conjunto da votação no exterior, o presidente recebeu 157.387 votos, ou 47,57% dos válidos, enquanto o senador somou 143.900, equivalentes a 43,49%. A abstenção foi de 62,69%.

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ELEIÇÕES 2026 • SEGUNDO TURNO

Veja quem venceu em países da Ásia e Oceania

Votos para presidente do Brasil, segundo boletins de urna reunidos pelo g1
Lula
14.629
30,8% dos votos computados
Flávio Bolsonaro
32.870
69,2% dos votos computados
LulaFlávio Bolsonaro
AustráliaVenceu Lula
Lula
6.017
Flávio
3.465
ChinaVenceu Lula
Lula
502
Flávio
267
Coreia do SulVenceu Lula
Lula
148
Flávio
82
FilipinasVenceu Flávio
Lula
27
Flávio
39
IndonésiaVenceu Flávio
Lula
15
Flávio
23
JapãoVenceu Flávio
Lula
7.098
Flávio
28.538
MalásiaVenceu Flávio
Lula
41
Flávio
44
Nova ZelândiaVenceu Lula
Lula
418
Flávio
101
SingapuraVenceu Lula
Lula
213
Flávio
121
TailândiaVenceu Flávio
Lula
56
Flávio
60
TaiwanVenceu Flávio
Lula
94
Flávio
130
Fonte: levantamento do g1 com boletins de urna, atualizado às 9h (horário de Brasília) de 25/10/2026. Resultado parcial, restrito aos 11 locais apresentados. Percentuais calculados sobre os votos dos dois candidatos nesta amostra. As barras são proporcionais ao maior resultado de cada país, não entre países diferentes.


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