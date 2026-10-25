Lula vence na Austrália e Nova Zelândia; Flávio lidera no Japão e Malásia

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu a votação na Austrália e na Nova Zelândia, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) recebeu a maioria dos votos no Japão e na Malásia, segundo levantamento divulgado pelo site g1 com boletins de urna do segundo turno das eleições presidenciais. Os dados reunidos até as 9h deste domingo (25), no horário de Brasília, apontavam vitórias do petista em cinco países e do senador em seis países e territórios.

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Os números representam um recorte da votação no exterior. O resultado consolidado será divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após as 17h, quando termina a votação no Brasil. Quase 1 milhão de brasileiros estão aptos a participar da eleição fora do país, em 186 cidades de mais de cem nações.

Entre os locais com resultados disponíveis, o Japão concentrou o maior volume de votos. Flávio recebeu 28.538, equivalentes a 80,08% dos válidos, enquanto Lula somou 7.098, ou 19,92%.

Na Austrália, o presidente obteve 6.017 votos e alcançou 63,46%, contra 3.465 votos de Flávio, que ficou com 36,54%. Na Nova Zelândia, Lula registrou 418 votos, correspondentes a 80,54%, e o adversário teve 101, ou 19,46%.

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O petista também conquistou a maioria na China, com 502 votos e 65,28%; na Coreia do Sul, com 148 votos e 64,35%; e em Singapura, onde recebeu 213 votos, equivalentes a 63,77%.

Além do Japão, Flávio venceu nas Filipinas, na Indonésia, na Malásia, na Tailândia e em Taiwan. A disputa entre os eleitores na Malásia terminou com diferença de três votos: foram 44 para o senador e 41 para Lula. Na Tailândia, o candidato do PL recebeu 60 votos, contra 56 do presidente.

No primeiro turno, Lula havia liderado em 64 países, e Flávio, em 36. Houve empate na Guiné-Bissau. No conjunto da votação no exterior, o presidente recebeu 157.387 votos, ou 47,57% dos válidos, enquanto o senador somou 143.900, equivalentes a 43,49%. A abstenção foi de 62,69%.

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ELEIÇÕES 2026 • SEGUNDO TURNO Veja quem venceu em países da Ásia e Oceania Votos para presidente do Brasil, segundo boletins de urna reunidos pelo g1

Lula 14.629 30,8% dos votos computados Flávio Bolsonaro 32.870 69,2% dos votos computados

Lula Flávio Bolsonaro

Austrália Venceu Lula Lula 6.017 Flávio 3.465 China Venceu Lula Lula 502 Flávio 267 Coreia do Sul Venceu Lula Lula 148 Flávio 82 Filipinas Venceu Flávio Lula 27 Flávio 39 Indonésia Venceu Flávio Lula 15 Flávio 23 Japão Venceu Flávio Lula 7.098 Flávio 28.538 Malásia Venceu Flávio Lula 41 Flávio 44 Nova Zelândia Venceu Lula Lula 418 Flávio 101 Singapura Venceu Lula Lula 213 Flávio 121 Tailândia Venceu Flávio Lula 56 Flávio 60 Taiwan Venceu Flávio Lula 94 Flávio 130



