Lula é reeleito presidente e conquista 4º mandato em virada histórica

Petista superou Flávio Bolsonaro (PL) que obteve 48,25% dos votos válidos e havia recebido uma votação maior no primeiro turno das eleições

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito neste domingo (25) para o comando do país em uma virada histórica com 63.049.525 votos, o equivalente a 51,75% dos votos válidos. Ao tomar posse em janeiro de 2027, o petista iniciará o seu quarto mandato à frente do Palácio do Planalto, consolidando-se como o político mais vezes levado à chefia do Poder Executivo pelo voto direto na história da República.

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O candidato de oposição, senador Flávio Bolsonaro (PL), encerrou a disputa com 59.719.617 votos, o que representa 48,25% dos válidos. No primeiro turno da eleição, ocorrido em 5 de outubro, Lula obteve 45,16% dos votos contra 47,03% do parlamentar fluminense.

Nascido em Garanhuns, no agreste pernambucano, em 27 de outubro de 1945, Lula migrou com a família para Santos (SP) aos sete anos de idade. Sua projeção nacional começou na indústria, quando trabalhou como metalúrgico e assumiu a presidência do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Ao liderar greves históricas na região do ABC Paulista durante a ditadura militar, o sindicalista ganhou força política e ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores (PT), em 1980.

A trajetória eleitoral de Lula inclui um mandato como deputado federal por São Paulo, entre 1987 e 1991, e três tentativas seguidas ao Palácio do Planalto (1989, 1994 e 1998) antes das vitórias em 2002 e 2006. Considerado o presidente com maior aprovação popular da história do país ao deixar o cargo, teve seus primeiros governos marcados por forte crescimento econômico e ascensão social de uma parcela significativa da população.

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A vida pública do petista, no entanto, também foi atravessada por intensas crises políticas e jurídicas. Após lidar com acusações de corrupção em suas duas primeiras gestões, Lula foi condenado, preso e impedido de concorrer à Presidência em abril de 2018, com base na Lei da Ficha Limpa. Ele passou 580 dias detido na Superintendência da Polícia Federal no Paraná até ter as condenações anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em abril de 2021. Com os direitos políticos recuperados, venceu o então presidente Jair Bolsonaro, pai de Flávio, no pleito de 2022.

Na vida pessoal, o presidente, que é pai de cinco filhos, ficou viúvo de Maria de Lourdes da Silva e de Marisa Letícia Lula da Silva, e hoje é casado com a socióloga Rosângela da Silva, a Janja.