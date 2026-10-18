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Lula e Flávio Bolsonaro se enfrentam neste domingo em primeiro debate do segundo turno

Encontro marca o primeiro embate direto entre os candidatos nesta eleição e contará com blocos de confronto livre e perguntas de jornalistas.

Escrito por Da Redação
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Lula e Flávio Bolsonaro se enfrentam neste domingo em primeiro debate do segundo turno
Autor Foto: REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) ficam frente a frente neste domingo (18), às 20h, no primeiro debate presencial do segundo turno destas eleições. O encontro, sediado pela TV Band em São Paulo, terá duas horas de duração e será transmitido ao vivo por um pool de veículos de comunicação. Com a confirmação da presença de ambos os candidatos a apenas uma semana do pleito, marcado para 25 de outubro, o evento é considerado um momento decisivo para a apresentação de propostas e a cobrança direta de explicações entre os presidenciáveis, uma vez que eles não participaram dos debates televisivos realizados na primeira etapa da campanha.

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A dinâmica do programa foi estruturada para garantir o embate de ideias de forma direta. O formato, dividido em três blocos, inclui rodadas de perguntas elaboradas por jornalistas e reserva um espaço de trinta minutos exclusivamente focado no confronto livre entre o petista e o liberal. Entre os assuntos que devem dominar as discussões no estúdio estão temas centrais para o eleitorado, como economia, geração de emprego, saúde, educação, segurança pública e eventuais questionamentos sobre aliados políticos de ambas as campanhas.

O encontro também resgata o histórico e a experiência dos dois candidatos sob os holofotes televisivos. O senador Flávio Bolsonaro retorna à emissora onde protagonizou um episódio marcante em agosto de 2016, quando disputava a Prefeitura do Rio de Janeiro e sofreu um mal-estar causado por intoxicação alimentar. Naquela ocasião, a transmissão precisou ser interrompida e a tentativa de atendimento médico por parte da adversária Jandira Feghali gerou forte repercussão após um impasse com o pai do candidato, Jair Bolsonaro. Do outro lado do púlpito, Lula chega ao estúdio carregando o peso de uma longa trajetória em debates presidenciais, acumulando experiência e embates históricos desde a eleição de 1989.


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