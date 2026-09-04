Lucio Tasso lança campanha para deputado estadual em Jandaia do Sul e reforça compromisso com o Vale do Ivaí

Na noite desta quinta-feira (3), Jandaia do Sul recebeu o lançamento da campanha de Lucio Tasso a deputado estadual pelo PSD. O encontro reuniu o prefeito Ditão Pupio, o vice-prefeito Inei Heckert, prefeitos de municípios da região, vereadores, lideranças políticas, apoiadores e representantes da comunidade.

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Durante o evento, o prefeito Ditão destacou a importância de o Vale do Ivaí contar com representantes que conheçam de perto a realidade dos municípios e as principais demandas da população. O prefeito ressaltou a presença de Lucio Tasso nas articulações realizadas junto ao Governo do Estado e classificou o candidato como um importante parceiro da administração municipal na busca por recursos, investimentos e projetos para Jandaia do Sul.

Ditão também lembrou que diferentes conquistas do município nos últimos anos passaram pelo diálogo com o Governo do Paraná e ressaltou a importância da interlocução entre as prefeituras e a administração estadual para viabilizar obras e investimentos. NotíciasArapongas

Em sua fala, Lucio Tasso destacou a experiência acumulada ao longo de mais de três décadas de atuação política e administrativa e afirmou estar preparado para buscar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná. O candidato defendeu que o Vale do Ivaí tem a oportunidade de ampliar sua representatividade política com a eleição de alguém que conhece os municípios, suas lideranças e as necessidades da região.

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Tasso também apresentou números relacionados ao período em que esteve ligado à articulação política do Governo do Estado. Segundo o candidato, mais de R$ 700 milhões em investimentos destinados aos municípios do Vale do Ivaí passaram por articulações realizadas durante sua atuação junto ao Governo do Paraná. Ele destacou que esses recursos estão distribuídos em obras, equipamentos, infraestrutura e diferentes políticas públicas presentes no cotidiano da população da região.

Outro ponto abordado durante o lançamento foi sua ligação com Jandaia do Sul. Tasso falou sobre o vínculo construído com o município e com o Paraná ao longo de sua trajetória e lembrou que mantém uma bandeira de Jandaia do Sul em seu gabinete como forma de representar suas origens e a relação que mantém com a cidade.

Quem é Lucio Tasso?

Lucio Mauro Tasso possui uma longa trajetória de atuação nos bastidores da política e da administração pública paranaense. Ligado a Jandaia do Sul, acompanha a trajetória política de Ratinho Junior desde 2002, quando o atual governador disputou pela primeira vez uma cadeira de deputado estadual.

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Tasso atuou como assessor parlamentar e acompanhou Ratinho Junior também durante sua passagem pela Câmara dos Deputados. Em 2013, passou a integrar a então Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, onde exerceu funções como assessor especial e diretor-geral. Posteriormente, durante a primeira gestão de Ratinho Junior no Governo do Paraná, também exerceu a função de assessor especial do governador.

Em janeiro de 2023, assumiu a Subchefia da Casa Civil do Paraná, passando a atuar diretamente na articulação institucional do Governo do Estado com prefeitos, deputados, senadores, Assembleia Legislativa, Poder Judiciário e outras instituições. A função ampliou sua participação no acompanhamento de demandas apresentadas pelos municípios e na interlocução entre lideranças municipais e o Governo do Estado. NotíciasArapongas

Agora, nas Eleições 2026, Lúcio Tasso disputa uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná pelo PSD, com o número 55222, tendo o Vale do Ivaí entre as principais regiões de atuação de sua campanha.