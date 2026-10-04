Lucas Pavanato e Nikolas superam 2,6 milhões de votos e quebram recordes para a Câmara

Os candidatos Lucas Pavanato (PL-SP) e Nikolas Ferreira (PL-MG) ultrapassaram a marca dos dois milhões de votos e despontam na liderança da lista de parlamentares que comporão a próxima legislatura do Congresso Nacional.

Candidato pelo estado de São Paulo em sua primeira disputa para o cargo federal, Pavanato somava 2.701.065 votos no balanço divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Já Nikolas Ferreira, que concorre por Minas Gerais, registrava 2.600.722 votos na apuração oficial.

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Com o desempenho alcançado nas urnas, ambos superaram o antigo recorde de votação para a Câmara dos Deputados, pertencente a Eduardo Bolsonaro, que recebeu 1,84 milhão de votos no pleito de 2018. O resultado também ultrapassou a maior marca já registrada em eleições para assembleias legislativas estaduais, até então mantida por Janaína Paschoal, que obteve 2.031.829 votos ao se eleger deputada estadual por São Paulo em 2018.A votação obtida por Nikolas Ferreira consolida um crescimento expressivo em relação à sua estreia no cenário federal em 2022, quando foi eleito com 1.492.047 votos.

Por sua vez, Lucas Pavanato estreou na corrida à Câmara dos Deputados após ter ingressado no Legislativo como o vereador mais votado da cidade de São Paulo nas eleições municipais de 2024, oportunidade em que contabilizou 161.386 votos. Para consultar a apuração completa das vagas legislativas e acompanhar os resultados em tempo real por estado, os eleitores podem acessar o portal da Justiça Eleitoral ou verificar as atualizações nos sistemas do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.

