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Levantamento aponta 35,5 mil votos registrados após as 17h no país

Lula venceu eleição com mais de 4,4 milhões votos de diferença nas eleições do último domingo (25)

Escrito por Da Redação
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Levantamento aponta 35,5 mil votos registrados após as 17h no país
Autor Em Apucarana, votação foi encerrada às 17h - Foto: TNOnline

O segundo turno da eleição presidencial teve 35.521 votos registrados depois das 17h de domingo (25). O levantamento foi feito pelo g1 com arquivos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O volume é inferior à diferença de aproximadamente 4,4 milhões de votos entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito presidente, e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

-LEIA MAIS: Votação em Apucarana foi encerrada às 17h, afirma juiz eleitoral

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Lula terminou a disputa com 51,79% dos votos válidos, cerca de 64,2 milhões. Flávio recebeu aproximadamente 59,8 milhões, equivalentes a 48,21%. Após a divulgação do resultado, o senador afirmou que não reconhecia a derrota e anunciou que recorreria à Justiça para pedir a anulação da eleição.

A votação foi estendida até as 19h por decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), tomada depois do encerramento do horário regular. Posteriormente, o ministro esclareceu que a determinação alcançava somente as seções que permaneciam abertas. Os equipamentos cuja votação já havia sido encerrada não poderiam ser reabertos.

As duas campanhas haviam solicitado mais tempo para votar. A equipe de Lula apresentou ao TSE e ao STF relatos de dificuldades no transporte coletivo, incluindo redução de frotas, demora no atendimento e cobrança de passagens em locais onde deveria haver gratuidade.

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Em São Paulo, a campanha petista alegou que apenas cerca de 60% dos ônibus circulavam na capital, apesar de uma determinação judicial para disponibilizar toda a frota. Também foram mencionados problemas em Alagoas, Pernambuco, Roraima, Piauí, Paraíba, Pará e Rio de Janeiro.

Já a campanha de Flávio pediu ao TSE a ampliação do horário em municípios de cinco estados: Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Santa Catarina. A justificativa foi o impacto de temporais, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia nos locais de votação.

Para contabilizar os registros posteriores às 17h, o g1 examinou arquivos de funcionamento das urnas de 497.897 seções eleitorais. Esses documentos, chamados de logs, indicam os horários de eventos como a inicialização do equipamento, a confirmação dos votos e o encerramento da votação. Eles não revelam o candidato escolhido pelo eleitor.

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Do total identificado, 30.866 votos estavam em seções com transmissão marcada como totalizada e dados conferidos com os boletins de urna. Outros 4.655 correspondiam a seções ainda pendentes de validação no levantamento.

A decisão de ampliar o prazo também provocou uma interrupção na totalização nacional, retomada após as 19h. Essa etapa reúne os resultados contabilizados individualmente pelas urnas ao término da votação.

O presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, confirmou a vitória de Lula e informou ter telefonado aos dois candidatos. Segundo ele, durante a suspensão, o tribunal bloqueou o recebimento dos boletins de urna para impedir o acesso aos resultados enquanto ainda havia votação.

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Nunes Marques afirmou que a equipe técnica solucionou as dificuldades para dar continuidade aos trabalhos e manifestou confiança na segurança do processo eleitoral.

Com informações do G1

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