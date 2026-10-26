Levantamento aponta 35,5 mil votos registrados após as 17h no país

Lula venceu eleição com mais de 4,4 milhões votos de diferença nas eleições do último domingo (25)

O segundo turno da eleição presidencial teve 35.521 votos registrados depois das 17h de domingo (25). O levantamento foi feito pelo g1 com arquivos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O volume é inferior à diferença de aproximadamente 4,4 milhões de votos entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito presidente, e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

-LEIA MAIS: Votação em Apucarana foi encerrada às 17h, afirma juiz eleitoral



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Lula terminou a disputa com 51,79% dos votos válidos, cerca de 64,2 milhões. Flávio recebeu aproximadamente 59,8 milhões, equivalentes a 48,21%. Após a divulgação do resultado, o senador afirmou que não reconhecia a derrota e anunciou que recorreria à Justiça para pedir a anulação da eleição.

A votação foi estendida até as 19h por decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), tomada depois do encerramento do horário regular. Posteriormente, o ministro esclareceu que a determinação alcançava somente as seções que permaneciam abertas. Os equipamentos cuja votação já havia sido encerrada não poderiam ser reabertos.

As duas campanhas haviam solicitado mais tempo para votar. A equipe de Lula apresentou ao TSE e ao STF relatos de dificuldades no transporte coletivo, incluindo redução de frotas, demora no atendimento e cobrança de passagens em locais onde deveria haver gratuidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em São Paulo, a campanha petista alegou que apenas cerca de 60% dos ônibus circulavam na capital, apesar de uma determinação judicial para disponibilizar toda a frota. Também foram mencionados problemas em Alagoas, Pernambuco, Roraima, Piauí, Paraíba, Pará e Rio de Janeiro.

Já a campanha de Flávio pediu ao TSE a ampliação do horário em municípios de cinco estados: Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Santa Catarina. A justificativa foi o impacto de temporais, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia nos locais de votação.

Para contabilizar os registros posteriores às 17h, o g1 examinou arquivos de funcionamento das urnas de 497.897 seções eleitorais. Esses documentos, chamados de logs, indicam os horários de eventos como a inicialização do equipamento, a confirmação dos votos e o encerramento da votação. Eles não revelam o candidato escolhido pelo eleitor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Do total identificado, 30.866 votos estavam em seções com transmissão marcada como totalizada e dados conferidos com os boletins de urna. Outros 4.655 correspondiam a seções ainda pendentes de validação no levantamento.

A decisão de ampliar o prazo também provocou uma interrupção na totalização nacional, retomada após as 19h. Essa etapa reúne os resultados contabilizados individualmente pelas urnas ao término da votação.

O presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, confirmou a vitória de Lula e informou ter telefonado aos dois candidatos. Segundo ele, durante a suspensão, o tribunal bloqueou o recebimento dos boletins de urna para impedir o acesso aos resultados enquanto ainda havia votação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nunes Marques afirmou que a equipe técnica solucionou as dificuldades para dar continuidade aos trabalhos e manifestou confiança na segurança do processo eleitoral.

Com informações do G1