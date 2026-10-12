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Kassio atende pedido de Flávio e suspende circulação de jornal

Ele determinou a suspensão imediata da distribuição do jornal impresso e por meio digital e o recolhimento dos exemplares não entregues ainda

Escrito por Da Redação
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Kassio atende pedido de Flávio e suspende circulação de jornal
Autor Foto: Agência Brasil

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques (foto), mandou suspender a circulação de um jornal do Sindicato dos Petroleiros de São Paulo (Sindipetro Unificado).

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A decisão foi tomada em sigilo, na semana passada, após a campanha do candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) alegar que o sindicato teve sua estrutura usada para propaganda eleitoral, ato ilegal de acordo com a legislação eleitoral. Cerca de 30 mil exemplares foram impressos.

Na publicação questionada, o sindicato escreveu as razões pelas quais entende que eventual vitória de Lula seria melhor para os trabalhadores da Petrobras.

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Ao concordar com as argumentações apresentadas pela campanha de Flávio, Kassio determinou a suspensão imediata da distribuição do jornal impresso e por meio digital e o recolhimento dos exemplares que ainda não foram distribuídos.

"A concessão da tutela torna-se necessária para cessar a distribuição de propaganda eleitoral irregular e reduzir os efeitos do eventual emprego de recursos de fonte vedada na disputa eleitoral", justificou.

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Em caso de descumprimento, foi estipulada uma multa de R$ 10 mil.

Em nota à imprensa, o Sindipetro Unificado classificou a medida como censura e um "ataque à liberdade de expressão".

"Impedir a circulação de uma publicação dedicada a discutir os rumos da Petrobras representa cerceamento da liberdade de expressão e do direito à informação", declarou a entidade.

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censura Flávio Bolsonaro Kassio Nunes Marques Liberdade de Expressão notícias políticas Sindipetro
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