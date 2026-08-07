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Justiça Eleitoral leva programa Detetives da Cidadania a idosos da região de Ivaiporã

Iniciativa do TRE-PR orienta sobre a urna eletrônica, o voto consciente e a identificação de notícias falsas.

Escrito por Da Redação
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Justiça Eleitoral leva programa Detetives da Cidadania a idosos da região de Ivaiporã
Autor Programa Detetives da Cidadania - Foto: TN Online/Ivan Maldonado

A Justiça Eleitoral iniciou nesta semana o programa Detetives da Cidadania nos municípios da 93ª Zona Eleitoral de Ivaiporã para orientar pessoas idosas sobre o uso da urna eletrônica, o voto consciente e a identificação de notícias falsas.

Durante os encontros, os participantes aprendem como funciona a urna eletrônica, recebem a tradicional “colinha” para anotar os números dos candidatos e esclarecem dúvidas sobre o processo eleitoral. A proposta é garantir mais segurança e tranquilidade no momento da votação. (fotos abaixo)

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As atividades também mostram como verificar a confiabilidade das informações antes de compartilhá-las. O tema ganhou ainda mais importância com o crescimento da desinformação nas redes sociais e o uso da inteligência artificial para criar conteúdos falsos.

A primeira etapa do programa foi realizada na quarta-feira (5), em Lidianópolis. O programa seguirá para Ivaiporã, no dia 12 de agosto, Arapuã, no dia 14, e Jardim Alegre, no dia 20.

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A analista judiciária Ana Eulicleia de Sá Lima Huber, responsável pelas palestras, explica que a iniciativa busca fortalecer a participação desse público nas eleições e reduzir a circulação de informações falsas.

Segundo ela, embora o voto seja facultativo para pessoas com mais de 70 anos, muitos continuam participando das eleições. “Queremos que eles votem porque realmente desejam escolher quem vai representá-los, e não porque alguém pediu”, afirmou.

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Ana Eulicleia também incentiva os eleitores a conhecerem as propostas dos candidatos e a conferirem a origem das informações antes de compartilhá-las. “Se receber uma notícia e tiver dúvida, procure um familiar de confiança ou consulte os canais oficiais da Justiça Eleitoral antes de repassar a informação”, orientou.

A secretária municipal de Assistência Social de Lidianópolis, Lúcia Maia Busato, destacou que o programa aproxima a Justiça Eleitoral da população e fortalece o exercício da cidadania.

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Segundo ela, além de ensinar o funcionamento da urna eletrônica, a iniciativa ajuda a prevenir golpes, combater a desinformação e esclarecer dúvidas, especialmente em eleições com vários cargos.

“A gente vota para escolher quem vai administrar os recursos públicos pelos próximos quatro anos. Por isso, é importante que cada eleitor esteja bem informado e faça uma escolha consciente”, concluiu.


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