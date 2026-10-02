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CENÁRIO POLÍTICO

IRG divulga última pesquisa para o Governo do Paraná no 1º turno

Na pesquisa estimulada, ex-juiz aparece com 40,6% e ex-secretário tem 28,4%; Requião Filho soma 23%.

Escrito por Da Redação
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IRG divulga última pesquisa para o Governo do Paraná no 1º turno
Autor Foto: Arquivo TN

A dois dias do primeiro turno das eleições, o candidato Sergio Moro (PL) lidera as intenções de voto para o Governo do Paraná com 40,6% na pesquisa estimulada. O levantamento do IRG Pesquisas, contratado pela TV Independência e divulgado nesta sexta-feira (2), mostra Sandro Alex (PSD) na segunda colocação, com 28,4%, seguido por Requião Filho (PDT), que registra 23%.

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Na sequência do cenário estimulado — quando os nomes e chapas são apresentados aos entrevistados —, aparecem Luiz França com 0,4% e Tayná Miessa com 0,2%. Os eleitores que declararam voto em branco, nulo ou nenhum somam 3,8%, enquanto 3,6% não souberam ou não responderam.

No levantamento espontâneo, em que os nomes dos concorrentes não são citados ao eleitor, Moro mantém a primeira colocação com 25,5%, seguido por Sandro Alex (15,5%) e Requião Filho (14,1%). A fatia de indecisos na espontânea chega a 38,7%, e os votos brancos, nulos ou em nenhum somam 3,6%.

O instituto também simulou cenários de eventual segundo turno entre os candidatos mais bem posicionados:

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• Moro x Sandro Alex: Na projeção de confronto direto entre a chapa de Sergio Moro (44,1%) e a de Sandro Alex (40,7%), a diferença é de 3,4 pontos percentuais. Brancos e nulos somam 10,9%, e 4,3% não souberam responder.

• Moro x Requião Filho: Em uma disputa entre Sergio Moro e Requião Filho, o candidato do PL aparece com 58,1% contra 30% do postulante do PDT. Brancos e nulos chegam a 7,3%, e indecisos são 4,6%.

• Sandro Alex x Requião Filho: Na simulação entre Sandro Alex e Requião Filho, o candidato do PSD registra 54,4% das intenções de voto, enquanto Requião Filho soma 27,3%. Brancos e nulos representam 14,1%, e 4,2% não souberam responder.

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A pesquisa ouviu 1.200 eleitores em todo o Estado do Paraná entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro de 2026. O levantamento tem margem de erro de 2,83 pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança de 95% e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo PR-04957/2026.

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