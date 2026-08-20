Horário eleitoral gratuito no Paraná começa em 28 de agosto; TRE-PR define plano de mídia

A propaganda começa em 28 de agosto e segue até 1º de outubro no primeiro turno

Representantes de partidos, federações, coligações e emissoras de rádio e televisão do Paraná definiram nesta quinta-feira (20) o plano de mídia para o horário eleitoral gratuito das eleições de 2026. A propaganda começa em 28 de agosto e segue até 1º de outubro no primeiro turno. Em caso de segundo turno, a veiculação ocorrerá de 9 a 23 de outubro.

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A reunião foi conduzida pela juíza auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), Adriana de Lourdes Simette, e também definiu a ordem de veiculação da propaganda em rede. As regras seguem a Resolução TSE nº 23.610/2019.

Como será a propaganda

A propaganda eleitoral gratuita será exibida em dois formatos: inserções ao longo da programação e blocos em rede, em horários fixos.

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As inserções terão 70 minutos diários, de segunda-feira a domingo, distribuídos em 140 inserções de 30 segundos. A divisão é igualitária por cargo.

Os programas em rede serão exibidos na televisão das 13h às 13h25 e das 20h30 às 20h55. No rádio, os horários serão das 7h às 7h25 e das 12h às 12h25.

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Às segundas, quartas e sextas-feiras, os blocos serão destinados às candidaturas a senador, deputado estadual e governador. Às terças, quintas e sábados, será a vez de presidente e deputado federal.

O tempo será dividido em duas parcelas: 10% de forma igualitária entre os participantes habilitados e 90% proporcionalmente à representação dos partidos na Câmara dos Deputados.

Nas eleições proporcionais, os partidos, federações e coligações também deverão observar os percentuais destinados às candidaturas de mulheres e às pessoas negras, indígenas e quilombolas.

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TV terá quatro emissoras geradoras

No primeiro turno, a geração da propaganda eleitoral em rede na televisão ficará a cargo da RPC, de 28 de agosto a 10 de setembro; Massa, de 11 a 17 de setembro; RIC, de 18 a 24 de setembro; e Band, de 25 de setembro a 1º de outubro. As demais emissoras deverão retransmitir o sinal.

Se houver segundo turno, a geração ficará com a RPC, de 9 a 13 de outubro; Massa, de 14 a 16; RIC, de 17 a 20; e Band, de 21 a 23 de outubro.

Os conteúdos das inserções deverão ser enviados pelos partidos, federações e coligações às emissoras de televisão por meio de plataforma digital.

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Rádio terá oito emissoras geradoras

No rádio, os blocos serão gerados pela 98FM, de 28 de agosto a 1º de setembro; Caiobá FM, de 2 a 6 de setembro; Jovem Pan, de 7 a 11; Antena 1, de 12 a 16; Transamérica, de 17 a 21; Alfa FM/Band News, de 22 a 26; e CBN, de 27 de setembro a 1º de outubro.

Em eventual segundo turno, a Evangelizar será responsável pela geração dos programas entre 9 e 23 de outubro. O sinal deverá ser retransmitido pelas demais emissoras.

Os materiais das inserções de rádio deverão ser enviados por e-mail aos endereços cadastrados pelas emissoras.

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Ordem de veiculação

A ordem de exibição no primeiro dia da propaganda em rede foi definida por sorteio. A partir do segundo dia, será adotado um sistema de rodízio: o partido que estiver por último passa para a primeira posição.

Para governador, a ordem sorteada ficou:

Coligação Fortaleza Paraná

Coligação A Mudança Continua

Coligação Paraná para Todos

Para senador:

Coligação Paraná para Todos

Coligação A Mudança Continua

Coligação Fortaleza Paraná

Para deputado federal, a ordem ficou: Podemos; Partido Liberal; Republicanos; Federação PSDB Cidadania; Partido Democrático Trabalhista; Partido Socialista Brasileiro; Federação Brasil da Esperança; Partido Social Democrático; Federação PSOL Rede; Movimento Democrático Brasileiro; Federação União Progressista; e Federação Renovação Solidária.

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Para deputado estadual, a ordem definida foi: Federação Renovação Solidária; Podemos; Republicanos; Federação Brasil da Esperança; Federação União Progressista; Avante; Partido Democrático Trabalhista; Movimento Democrático Brasileiro; Partido Social Democrático; Federação PSOL Rede; Federação PSDB Cidadania; e Partido Liberal.

A reunião também estabeleceu a distribuição das chamadas sobras de tempo das inserções entre as legendas.

Prazos para partidos e emissoras

As emissoras responsáveis pela geração têm até 26 de agosto para informar à Justiça Eleitoral, aos partidos, federações e coligações os dados dos responsáveis pelo recebimento de mapas e mídias.

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Na mesma data termina o prazo para que partidos, federações e coligações indiquem as pessoas autorizadas a entregar os materiais às emissoras.

O horário eleitoral gratuito é obrigatório para emissoras de rádio, inclusive comunitárias, televisões abertas de sinal VHF e UHF e os canais de televisão por assinatura sob responsabilidade do Senado Federal, Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas.