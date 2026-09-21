Guilherme Livoti foca em combate à corrupção e livre mercado







O combate à corrupção e a defesa da liberdade econômica são as principais bandeiras do vereador de Apucarana e candidato a deputado federal pelo Partido Novo, Guilherme Livoti. Em entrevista ao TNOnline/Tribuna o parlamentar, que está em seu primeiro mandato eletivo, fez duras críticas à atual composição do Congresso Nacional, ao governo federal e ao Supremo Tribunal Federal (STF).

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O candidato explicou que a decisão de disputar uma vaga em Brasília surgiu da necessidade de alinhar os votos do eleitorado local com as práticas parlamentares. Ele apontou que, embora a maioria dos apucaranenses tenha votado em pautas de direita nas últimas eleições, grande parte dos deputados eleitos pela região, em sua opinião, atua em alinhamento com a esquerda.

"Apucarana e Vale do Ivaí precisam ter uma representação em Brasília que tenha coragem de falar a verdade, falar o que tem que ser dito, de defender isso aqui, fora Lula e fora ministro Alexandre de Moraes. Uma representação que esteja alinhada aos princípios e valores do apucaranense", declarou.

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Ao elencar suas prioridades, Livoti destacou que a corrupção reflete diretamente na qualidade de vida da população. "A corrupção mata. Quando falta dinheiro na saúde, quando falta dinheiro na educação, quando falta dinheiro na segurança", ressaltou o candidato, lembrando sua proximidade com figuras da Operação Lava Jato, como Deltan Dallagnol e Sergio Moro.

No campo econômico, o candidato do Novo prometeu não votar a favor de nenhum aumento de impostos e atuar pela redução da carga tributária, visando beneficiar o agronegócio e o empreendedorismo local. Ele citou sua experiência na Frente Parlamentar pelo Livre Mercado e ações de seu mandato municipal, onde propôs a revogação de mais de 3,4 mil leis consideradas burocráticas.

Transparência

Uma de suas principais propostas estruturais é a nacionalização de um projeto implementado em Apucarana que garante transparência na fila de consultas e exames do Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo o candidato, a falta de clareza no sistema de saúde é o berço do "centrão" e da velha política.

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"Na fila da saúde é onde acontecem os maiores casos de corrupção no nosso país. E essa corrupção perpetua a gente do centrão na política. Gente que não tem lado, que fica dependendo de curral eleitoral", explicou Livoti. Ele defende que a transparência nacional no SUS libertaria a população de políticos que usam o tráfico de influência para furar filas em troca de votos.

Fiscalização e segurança

Livoti garantiu que sua busca por recursos federais para a região será feita sem ceder a esquemas de compra de apoio parlamentar. "Não esperem de mim que eu me venda para governo Lula ou para qualquer governo que estiver lá em troca de emenda ou de dinheiro. Isso não é uma atitude que você vai esperar de mim, porque eu não vou fazer isso, eu não estou à venda", pontuou.

Na área da segurança pública, o candidato defendeu uma reformulação na legislação penal para endurecer as penas e garantir o cumprimento das sentenças no Brasil. "Eu defendo que vagabundo fique na cadeia, que o juiz não solte ele porque a lei é frouxa. A gente precisa mudar a lei. E quem é culpado pelas leis serem frouxas são os deputados federais", concluiu.

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Guilherme Livoti em entrevista para a Tribuna - Foto: Ady Freitas/TNOnline Guilherme Livoti em entrevista para a Tribuna - Foto: Ady Freitas/TNOnline



