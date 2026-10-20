Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Eleições 2026
publicidade
ELEIÇÕES

Greca acena a Lula e diverge de aliados que apoiam Flávio

Ex-prefeito de Curitiba cita educação, cultura e soberania em discurso divulgado nas redes sociais

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Greca acena a Lula e diverge de aliados que apoiam Flávio
Autor Greca sinaliza apoio a Lula no segundo turno - Foto: Divulgação

O ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca (MDB) deu sinais de apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno, embora não tenha anunciado seu voto. Em uma fala que circulou nas redes sociais na segunda-feira (19), ele defendeu que os interesses do país orientem a decisão dos eleitores, acima das diferenças ideológicas.

-LEIA MAIS: Lula anuncia envio de sigilo telefônico e bancário dele e dos 5 filhos ao TSE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Durante uma conversa com músicos, Greca relacionou a disputa presidencial à preservação das políticas de educação e cultura. Também criticou a possibilidade de subordinação do Brasil aos Estados Unidos e demonstrou preocupação com a influência estrangeira sobre as riquezas minerais brasileiras.

Entre os recursos mencionados estão as terras raras, utilizadas na produção de equipamentos eletrônicos, veículos elétricos e outras tecnologias.

“Eu não posso me calar, porque, se eu me calasse, as pedras falariam. As pedras falariam da vossa omissão, do nosso medo, da nossa vergonha de querermos aceitar que a ideologia manda na gente. Não tem ideologia na música, não tem música de direita nem de esquerda, porque o gaiteiro, para tocar, precisa das duas mãos: a direita e a esquerda. Quem é que toca só com uma mão?”, declarou no vídeo que viralizou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para fundamentar sua posição, o emedebista recorreu à trajetória de Leonel Brizola e mencionou Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira, referências na defesa da educação pública. Ao abordar o financiamento das artes, citou a Lei Rouanet e associou a continuidade do incentivo à cultura à escolha para a Presidência.

A manifestação aponta uma diferença em relação ao posicionamento dos aliados com os quais Greca disputou o governo do Paraná. Prefeito de Curitiba por três mandatos, ele concorreu a vice-governador na chapa de Sandro Alex (PSD), que teve o apoio do governador Ratinho Junior (PSD).

Depois do primeiro turno, Sandro Alex e Ratinho declararam apoio a Flávio Bolsonaro (PL). O diretório estadual do MDB também decidiu apoiar o candidato. Presidente da sigla no Paraná, o deputado federal Sérgio Souza reiterou essa posição em um encontro de lideranças.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Procurado pela reportagem nesta terça-feira (20), Greca informou que não irá se pronunciar neste momento.

Com informações de aRede

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CULTURA Curitiba EDUCAÇÃO eleições 2022 Flávio Bolsonaro Luiz Inácio Lula da Silva Política Rafael Greca
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Eleições 2026

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV