Greca acena a Lula e diverge de aliados que apoiam Flávio

O ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca (MDB) deu sinais de apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno, embora não tenha anunciado seu voto. Em uma fala que circulou nas redes sociais na segunda-feira (19), ele defendeu que os interesses do país orientem a decisão dos eleitores, acima das diferenças ideológicas.

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Durante uma conversa com músicos, Greca relacionou a disputa presidencial à preservação das políticas de educação e cultura. Também criticou a possibilidade de subordinação do Brasil aos Estados Unidos e demonstrou preocupação com a influência estrangeira sobre as riquezas minerais brasileiras.

Entre os recursos mencionados estão as terras raras, utilizadas na produção de equipamentos eletrônicos, veículos elétricos e outras tecnologias.

“Eu não posso me calar, porque, se eu me calasse, as pedras falariam. As pedras falariam da vossa omissão, do nosso medo, da nossa vergonha de querermos aceitar que a ideologia manda na gente. Não tem ideologia na música, não tem música de direita nem de esquerda, porque o gaiteiro, para tocar, precisa das duas mãos: a direita e a esquerda. Quem é que toca só com uma mão?”, declarou no vídeo que viralizou.

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Para fundamentar sua posição, o emedebista recorreu à trajetória de Leonel Brizola e mencionou Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira, referências na defesa da educação pública. Ao abordar o financiamento das artes, citou a Lei Rouanet e associou a continuidade do incentivo à cultura à escolha para a Presidência.

A manifestação aponta uma diferença em relação ao posicionamento dos aliados com os quais Greca disputou o governo do Paraná. Prefeito de Curitiba por três mandatos, ele concorreu a vice-governador na chapa de Sandro Alex (PSD), que teve o apoio do governador Ratinho Junior (PSD).

Depois do primeiro turno, Sandro Alex e Ratinho declararam apoio a Flávio Bolsonaro (PL). O diretório estadual do MDB também decidiu apoiar o candidato. Presidente da sigla no Paraná, o deputado federal Sérgio Souza reiterou essa posição em um encontro de lideranças.

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Procurado pela reportagem nesta terça-feira (20), Greca informou que não irá se pronunciar neste momento.

Com informações de aRede