Globo cancela debate presidencial instantes antes do evento após intimações

A TV Globo cancelou o debate entre candidatos à Presidência da República que estava programado para a noite desta quinta-feira (01). A decisão foi tomada após a emissora receber duas intimações judiciais momentos antes da realização do evento.

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A primeira decisão, assinada pela ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), atendeu a um pedido da coligação do candidato Lula (PT). A ministra tornou inválido o item das regras do debate que previa a manutenção do púlpito vazio com o nome do candidato ausente e a formulação de perguntas a ele em uma das rodadas. A ata com as regras havia sido assinada por todos os partidos, inclusive o PT.

A segunda intimação foi proferida pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e atendeu a um pedido do partido Solidariedade. A decisão determinou a participação do candidato Renan Santos, do partido Missão, que possui apenas um parlamentar no Congresso Nacional. A lei eleitoral e a portaria do TSE exigem o convite obrigatório para candidatos de partidos com pelo menos cinco parlamentares no Congresso.

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A Globo havia convidado, seguindo a regra, os candidatos Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD) e Lula (PT). Uma decisão anterior, do presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, já havia alterado o entendimento sobre a contagem de parlamentares e garantido a participação de Romeu Zema (Novo).

Em nota, a Globo afirmou que as sucessivas decisões judiciais tomadas momentos antes do debate causam insegurança jurídica e representam interferência indevida na liberdade dos veículos de imprensa de organizar debates eleitorais. A emissora agradeceu aos demais candidatos e lamentou não poder oferecer aos eleitores a oportunidade de comparar propostas para o país.