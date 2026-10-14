Flávio tem 46% e Lula, 44%, no primeiro levantamento Quaest do segundo turno

Levantamento divulgado nesta quarta-feira (14) é o primeiro após a votação de 4 de outubro; brancos somam 9% e indecisos, 1%

A primeira pesquisa Quaest sobre a disputa do segundo turno da eleição presidencial aponta um empate técnico, dentro da margem de erro, entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o levantamento divulgado nesta quarta-feira (14), Flávio Bolsonaro tem 46% das intenções de voto, enquanto Lula aparece logo atrás com 44%. Os eleitores que pretendem votar em branco somam 9%, e apenas 1% afirma estar indeciso.

LEIA MAIS: Represa do Schmidt transborda e provoca interdição de rua em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No cenário da pesquisa espontânea, em que os entrevistados respondem em quem votariam sem que uma lista prévia de candidatos seja apresentada, a disputa também reflete um empate técnico, com Flávio sendo citado por 43% dos eleitores e Lula alcançando 42%. Neste recorte metodológico específico, 8% dos entrevistados afirmaram que pretendem votar em branco, anular o voto ou não comparecer às urnas, enquanto 7% declararam estar indecisos.

Este é o primeiro levantamento divulgado pelo instituto após a realização do primeiro turno, ocorrido no dia 4 de outubro. Naquela ocasião, Flávio Bolsonaro encerrou a etapa com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Luiz Inácio Lula da Silva, configurando uma diferença de aproximadamente 2,2 milhões de votos entre os dois candidatos.

A pesquisa Genial/Quaest, que foi contratada pelo Grupo Globo, ouviu presencialmente 2.154 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro calculada para o levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O estudo está devidamente registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08729/2026.

