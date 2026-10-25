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Flávio Bolsonaro vota no Rio e pede que eleitores compareçam às urnas

Candidato do PL chegou à escola por volta das 8h20, acompanhado da esposa e da mãe

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Flávio Bolsonaro vota no Rio e pede que eleitores compareçam às urnas
Autor Flávio Bolsonaro (PL) votou no Rio - Foto: Reprodução Globo News

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) votou na manhã deste domingo (25), na Escola Municipal Barão Homem de Mello, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Ao deixar o local, pediu que os eleitores comparecessem às urnas independentemente das condições do tempo.

-LEIA MAIS: Brasil volta às urnas neste domingo para escolher entre Flávio Bolsonaro e Lula

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O senador chegou por volta das 8h20 e permaneceu na escola por aproximadamente dez minutos. Ele estava acompanhado da esposa, Fernanda, e da mãe, Rogéria Bolsonaro. O governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL), também esteve no local.

Em declaração após o voto, Flávio fez uma avaliação positiva da campanha do segundo turno e afirmou estar preparado para formar uma equipe de governo. O candidato também criticou a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu adversário na disputa.

“Pedir que faça chuva ou faça sol, saia de casa para votar”, declarou.

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A programação prevê que o senador viaje para Brasília ainda neste domingo. Na capital federal, acompanhará a apuração ao lado de familiares e aliados, repetindo o que fez no primeiro turno.

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