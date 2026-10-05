Flávio Bolsonaro vence 1º turno com vantagem no Sudeste e Sul sobre o saldo de Lula no Nordeste

O candidato Flávio Bolsonaro (PL) encerrou o primeiro turno das eleições presidenciais na liderança da disputa, impulsionado pelo desempenho em regiões com os maiores colégios eleitorais do país. O senador alcançou 56,1 milhões de votos (47,03%), abrindo uma vantagem de 2,2 milhões de votos sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que obteve 53,8 milhões de votos (45,16%). O resultado do candidato do PL superou a marca obtida por seu pai, Jair Bolsonaro, que no primeiro turno do pleito de 2022 registrou 51 milhões de votos contra 57,2 milhões de Lula.

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A vantagem acumulada por Lula nos estados do Nordeste não foi suficiente para conter o avanço do adversário no restante do país. O candidato do PT registrou seus maiores saldos de votos em solo nordestino, vencendo em todos os nove estados e somando uma diferença favorável de 11 milhões de votos na região. Entre os principais destaques da votação petista estiveram a Bahia, com saldo superior a 3,2 milhões de votos, além de Pernambuco e Ceará, onde a margem ficou em 1,8 milhão de votos a mais para o atual presidente.

A dianteira nordestina de Lula, contudo, acabou neutralizada pelos números expressivos obtidos por Flávio Bolsonaro nas demais regiões, onde o candidato do PL acumulou 13 milhões de votos de saldo positivo frente ao adversário. O principal motor dessa vantagem foi o estado de São Paulo, onde o senador garantiu o maior saldo individual do país, com 3,4 milhões de votos à frente. Somados aos desempenhos no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Espírito Santo, os resultados na Região Sudeste, que concentra mais de 40% do eleitorado brasileiro, tiraram grande parte do avanço conquistado por Lula no Nordeste.

O saldo final em favor do candidato do PL foi consolidado com os resultados na Região Sul, onde as diferenças garantidas por Flávio ultrapassaram 1,8 milhão de votos em estados como o Paraná e Santa Catarina. Dessa forma, a combinação de votos nos maiores colégios eleitorais do Sudeste com a margem favorável no Sul suplantou o desempenho de Lula no Nordeste e garantiu ao senador a liderança da votação nacional no primeiro turno.

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As informações são do G1.