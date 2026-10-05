Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Eleições 2026
publicidade
1º TURNO

Flávio Bolsonaro vence 1º turno com vantagem no Sudeste e Sul sobre o saldo de Lula no Nordeste

Votação expressiva em São Paulo, Minas Gerais e no Sul do país impulsionou Flávio Bolsonaro, que terminou o pleito com 47,03% dos votos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Flávio Bolsonaro vence 1º turno com vantagem no Sudeste e Sul sobre o saldo de Lula no Nordeste
Autor Lula e Flávio Bolsonaro vão para o 2º turno - Foto: Ricardo Stuckert/PR e Geraldo Magela/Agência Senado

O candidato Flávio Bolsonaro (PL) encerrou o primeiro turno das eleições presidenciais na liderança da disputa, impulsionado pelo desempenho em regiões com os maiores colégios eleitorais do país. O senador alcançou 56,1 milhões de votos (47,03%), abrindo uma vantagem de 2,2 milhões de votos sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que obteve 53,8 milhões de votos (45,16%). O resultado do candidato do PL superou a marca obtida por seu pai, Jair Bolsonaro, que no primeiro turno do pleito de 2022 registrou 51 milhões de votos contra 57,2 milhões de Lula.

LEIA MAIS: Abstenção cresce em Apucarana e supera 21% nas eleições de 2026

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A vantagem acumulada por Lula nos estados do Nordeste não foi suficiente para conter o avanço do adversário no restante do país. O candidato do PT registrou seus maiores saldos de votos em solo nordestino, vencendo em todos os nove estados e somando uma diferença favorável de 11 milhões de votos na região. Entre os principais destaques da votação petista estiveram a Bahia, com saldo superior a 3,2 milhões de votos, além de Pernambuco e Ceará, onde a margem ficou em 1,8 milhão de votos a mais para o atual presidente.

A dianteira nordestina de Lula, contudo, acabou neutralizada pelos números expressivos obtidos por Flávio Bolsonaro nas demais regiões, onde o candidato do PL acumulou 13 milhões de votos de saldo positivo frente ao adversário. O principal motor dessa vantagem foi o estado de São Paulo, onde o senador garantiu o maior saldo individual do país, com 3,4 milhões de votos à frente. Somados aos desempenhos no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Espírito Santo, os resultados na Região Sudeste, que concentra mais de 40% do eleitorado brasileiro, tiraram grande parte do avanço conquistado por Lula no Nordeste.

O saldo final em favor do candidato do PL foi consolidado com os resultados na Região Sul, onde as diferenças garantidas por Flávio ultrapassaram 1,8 milhão de votos em estados como o Paraná e Santa Catarina. Dessa forma, a combinação de votos nos maiores colégios eleitorais do Sudeste com a margem favorável no Sul suplantou o desempenho de Lula no Nordeste e garantiu ao senador a liderança da votação nacional no primeiro turno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são do G1

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Colégios Eleitorais eleições 2026 Flávio Bolsonaro Luiz Inácio Lula da Silva resultados eleitorais Votação Nordeste
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Eleições 2026

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV