Flávio Bolsonaro recua, provoca Lula e irá no debate de domingo (18) na Band

Candidato do PL havia afirmado na véspera que faltaria ao encontro, mas publicou vídeo mudando o tom e justificando que sua fala foi uma estratégia

O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) recuou e confirmou, em vídeo publicado nesta quarta-feira (14), que participará do debate entre os presidenciáveis marcado para o próximo domingo (18), na Band. A nova declaração ocorre menos de 24 horas após o candidato afirmar publicamente que não compareceria ao encontro.

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Para justificar a mudança de postura, Flávio alegou que sua desistência inicial foi uma estratégia para forçar seu adversário nas urnas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a também garantir presença. "Bastou eu falar que não ia no debate, para você [Lula], no minuto seguinte, falar que vai no debate. É claro que eu vou no debate, eu só queria que você confirmasse", afirmou o candidato.

A recusa anterior havia sido anunciada na terça-feira (13), durante um evento em São Paulo que marcou o apoio de parte dos diretórios do MDB à sua campanha. Na ocasião, Flávio Bolsonaro disse que faltaria ao debate desta semana e que ainda avaliaria sua participação no encontro promovido pela TV Globo, agendado para o dia 23 de outubro, antevéspera do segundo turno.

Por sua vez, o presidente Lula já havia confirmado presença e manifestado, por meio de publicações nas redes sociais, a expectativa de que o adversário comparecesse ao evento deste domingo.

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Além do debate, a reta final da campanha conta com sabatinas na TV Globo. Os dois candidatos participam, ainda nesta semana, de entrevistas ao vivo conduzidas pela jornalista Renata Lo Prete, realizadas nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. As conversas serão exibidas logo após o 'Jornal Nacional', com transmissão simultânea pelo g1 e pela GloboNews, ficando disponíveis posteriormente na íntegra no Globoplay. A ordem, definida por sorteio, estabeleceu a entrevista de Luiz Inácio Lula da Silva para quinta-feira (15) e a de Flávio Bolsonaro para sexta-feira (16).