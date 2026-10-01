Flávio Bolsonaro não irá participar de debate da TV Globo

O candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, cancelou sua participação no debate da TV Globo que será realizado na noite desta quinta-feira (01). A coordenação da campanha tomou a decisão por avaliar que a organização do encontro passou a sofrer interferência direta do Poder Judiciário, classificando as recentes determinações judiciais como atos equivalentes à censura.

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O recuo do candidato foi motivado por dois desdobramentos jurídicos ocorridos ao longo da tarde. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atendeu a um pedido e determinou que a emissora não exiba um púlpito vazio sinalizando a ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Paralelamente, no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Gilmar Mendes atendeu a uma solicitação para assegurar a inclusão de Renan Santos entre os debatedores.

As resoluções alteraram o quadro estratégico traçado pelo núcleo da campanha do PL. A proibição do púlpito vazio retirou de Flávio Bolsonaro um elemento visual central para criticar a ausência do adversário petista no estúdio. Ao mesmo tempo, a confirmação da presença de Renan Santos introduziu um elemento de maior embate direto e agressividade direcionado ao candidato do PL, consolidando um cenário avaliado pela equipe como adverso para a sua participação no programa.

As informações são do Metrópoles.